اکران «پایان رویاها» در سینماهای کانون پرورش فکری

به گزارش خبرگزاری مهر، «پایان رویاها» جدیدترین اثر محمدعلی طالبی کارگردان سینمای کودک در فصل جدید فعالیت دوباره‌ سینماهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سراسر کشور اکران خواهد شد.

با افزایش تعداد سینماهای کانون، این روزها ۷۹ سالن آماده‌ پذیرش گروه‌های دانش‌آموزی، اعضای کانون و خانواده‌ها در ۲ نوبت صبح و بعد از ظهر هستند.

این مخاطبان می‌توانند به تماشای داستان پسر بچه‌ای بنشینند که به همراه خانواده خود در یکی از روستاهای شمالی کشور زندگی می‌کند که با آمدن اسبی به این خانه، پسرک علاقه شدیدی به اسب پیدا می‌کند اما به واسطه اشتباهی که از او سر می‌زند دچار مشکلاتی می‌شود. او مشکل را ابتدا از خانواده خود مخفی می‌کند بنابراین مشکلات و دردسرهای او بیشتر می‌شود.

نویسنده و کارگردان این اثر محمدعلی طالبی است.

«پایان رویاها» پیش‌تر در جشنواره جهانی فیلم فجر، سی‌امین جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان و سی‌ و چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان شیکاگو به نمایش در آمده است و به فهرست پایانی بهترین فیلم‌های آسیاپاسفیک ۲۰۱۷ راه یافته است.

این اثر امسال موفق به دریافت دیپلم افتخار سیفژ و جایزه‌ «عشقی بزرگ برای جهانیان» در جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان اصفهان نیز شده است.