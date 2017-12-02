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۱۱ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۰۹

فیلمنامه در دست بازنویسی است

خبرهای جدید از فیلم بهروز افخمی/ «رویای فرانسوی» تعبیر می‌شود

خبرهای جدید از فیلم بهروز افخمی/ «رویای فرانسوی» تعبیر می‌شود

بهروز افخمی در نظر دارد فیلم سینمایی «رویای فرانسوی» را بسازد که این روزها فیلمنامه این اثر در مرحله بازنویسی نهایی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز افخمی کارگردان سینما در نظر دارد فیلم سینمایی «رویای فرانسوی» را بسازد که این روزها بازنویسی نهایی آن انجام می شود.

این فیلم حال و هوای کمدی دارد و بخشی از تصاویر آن در کشور ارمنستان فیلمبرداری می شود.

نویسنده «رویای فرانسوی» پدرام کریمی است که نگارش اولین فیلمنامه بلند سینمایی خود را با این اثر تجربه کرده است.

پیش از این اعلام شده بود مرکز تولیدات سازمان بسیج صدا و سیما سرمایه گذار این اثر است. در حال حاضر صاحبان این فیلم به دنبال جذب سرمایه گذار برای ساخت «رویای فرانسوی» هستند.

کد مطلب 4160365
زهرا منصوری

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