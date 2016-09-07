سیاوش حقیقی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره روند تولید فیلم «رویای فرانسوی» و انتخاب کارگردان آن گفت: اکنون پدرام کریمی در آخرین مراحل نگارش فیلمنامه اولیه «رویای فرانسوی» قرار دارد و تا چند روز آینده نسخه‌ای از آن تحویل داده می‌شود. در این مدت چندین کارگردان را نیز بررسی کرده‌ایم که با پایان نگارش نسخه اولیه فیلمنامه، درباره انتخاب تیم کارگردانی تصمیم می‌گیریم.

وی درباره محوریت این فیلمنامه و مراحل تولید آن نیز بیان کرد: فیلمنامه «رویای فرانسوی» یک کمدی سیاسی و اجتماعی با محوریت بیکاری و مهاجرت است. ۲۰ درصد فیلمبرداری این فیلم در ایران و مابقی آن در فرانسه انجام می شود به همین دلیل چندی قبل برای تکمیل تحقیقات به همراه پدرام کریمی سفری به فرانسه داشتیم که قطعا به نگارش بهتر فیلمنامه کمک می‌کند.

این تهیه‌کننده سینما توضیح داد: طبق برنامه‌ریزی بلافاصله پس از پایان نگارش فیلمنامه، کارگردان آن را نهایی کرده و برای دریافت پروانه ساخت اقدام می‌کنیم؛ چراکه قصد داریم «رویای فرانسوی» را تا پایان سال جاری آماده نمایش کنیم.

حقیقی با ابراز امیدواری از همکاری با یکی از کارگردانان مطرح سینمای ایران برای تولید «رویای فرانسوی» گفت: همه سرمایه این فیلم در بخش خصوصی و توسط سیدمحمد احمدی، امیرحسین نجفی‌فرد و بنده تامین می‌شود. به همین دلیل قصد داریم فیلم را با بهترین کیفیت آماده نمایش کنیم تا مورد استقبال مخاطبان سینما قرار گیرد.