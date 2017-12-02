همایش بین المللی پژوهش های قرآنی سال آینده برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک روسای دانشکده‌های علوم قرآنی و مدیران ومسئولان سازمان اوقاف با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی، نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در این سازمان برگزار شد.

حمیدرضا ابراهیمی، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در این نشست اظهار کرد: با تعریف پروژه‌های سرمایه‌گذاری به اقتضای نیاز هر محل بسیاری از مسائل پشتیبانی دانشکده‌ها حل می شود.

وی با اشاره به مصوبات بین سازمان اوقاف و دانشکده‌های علوم قرآنی کشور گفت: یکی از این مصوبات درباره انجمن یاوران وقف است که فعالیت‌های مقدماتی آن انجام شده و پس از فعالیت‌های تکمیلی ابلاغ می‌شود؛ وی تاکید کرد: انجمن یاوران وقف پیوند دانشکده‌های علوم قرآنی با مردم است.

رضا امانی؛ معاون پژوهشی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم هم در بخشی از این نشست گفت: چندین همایش در دانشکده‌های علوم قرآنی کشور برگزار شد که می‌توان به همایش علمی و تخصصی اربعین اشاره کرد که در ۱۴ دانشکده در ایام قبل از اربعین حسینی و بعد از آن برگزار شد.

وی افزود: همایش وقف علم و فناوری با رویکرد وقف علوم و فناوری‌های قرآنی به مناسبت روز وقف علم و فناوری در دهه وقف در هشت دانشکده علوم قرآنی برگزار شد.

معاون پژوهشی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم با بیان اینکه اختتامیه همایش ملی «جهان شمولی آموزه‌های قرآنی و روایی در دنیای معاصر» روز یکشنبه (دوازدهم آذر ماه) در سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار می‌شود، تصریح کرد: در این همایش از بین ۱۷۳ مقاله ۷۷ مقاله پذیرفته شده است.

امانی با بیان اینکه همایش بین‌المللی پژوهش‌های قرآنی هم همزمان با سی و پنجمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم در سال ۹۷ برگزار خواهد شد، گفت: در دو مرحله تبلیغات و اطلاع‌رسانی برای این همایش انجام خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه تا پایان بهمن ماه فرصت ارسال مقاله به همایش بین‌المللی پژوهش‌های قرآنی وجود دارد، خاطرنشان کرد: این همایش در سال آتی در سطح بین‌المللی برگزار خواهد شد.