محمدوحید کریم بیکی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مرحوم «حسان» دلسوخته واقعی و عاشق حقیقی اهل‌بیت (ع) بود و این موضوع تأثیر مهمی در موفقیت و برجستگی این شاعر داشته است، اظهار داشت: باید سیره و منش حسان، سرلوحه و الگوی شعرای آیینی و مداحان قرار گیرد.

وی بیان کرد: در همان دوران کودکی مرحوم پدرم چندین کتاب برایم خرید که یکی از آنها مربوط به زندگی سیاسی شهید نواب صفوی و دیگری اشعار آیینی استاد حبیب‌الله چایچیان متخلص به حسان بود.

کریم بیکی عنوان کرد: در واقع اولین جرقه‌های شعری و آشنایی با شعر آیینی را از ابیات جانسوز مرحوم حسان دریافت کردم و هنوز اولین بیت از اولین شعری که از کتاب ایشان در ذهنم نشست را با این عبارات به یاد دارم که: «خیمه ها می سوزد و شمع شب تارم شده/ در شب بیماریم آتش پرستارم شده»، «ما که خود از سوز دل آتش به جان افتاده ایم/ از چه دیگر شعله ها یار دل زارم شده».

وی خاطرنشان کرد: البته بعدها با مرحوم محمدرضا آغاسی آشنا شدم که سروده‌ها و سبک حماسی اشعار آن مرحوم نیز چراغ راه دیگری در مسیر شعرم روشن کرد.

این شاعر آیینی استان یزد بیان کرد: زبان شعری مرحوم چایچیان برآمده از سوز دل و عشق وافر به اهل‌بیت (ع) بود و در حقیقت می‌توان گفت بیشتر از آنکه حسان برای سرودن شعر کوشش کرده باشد، اشعار آیینی و عاشورایی به واسطه ایشان جوشش کرده و ماندگار شده است.

عضو انجمن شعر و ادب شهرستان میبد با بیان اینکه در حقیقت وقتی سروده‌ای ناشی از یک الهام باشد و از وجود انسان جوشش نماید بر دل می نشیند، گفت: آن مرحوم دلسوخته واقعی و عاشق حقیقی اهل‌بیت (ع) بود و این موضوع تأثیر مهمی در موفقیت و برجستگی آن شاعر داشته است که این بیت از ایشان که «ای فلک جان مرا هر چند می‌خواهی بسوز/ مدتی هست از قضا دل سوختن کارم شده»، گواهی بر این ادعاست.

کریم‎‌بیکی ادامه داد: مرحوم حسان عمری را با حبّ اهل‌بیت (ع) و عشق به امام حسین (ع) زندگی کرد و نتوانست همه‌ این عشق و محبت را در سینه پنهان کند و بخشی از آن را در قالب شعر به جامعه منتقل می‌کرد.

وی افزود: بیشتر نوحه‌ها و اشعار آیینی که از سال‌ها پیش در مراسم عزاداری‌ به ویژه دسته‌جات سنتی سینه زن قرائت می‌شود، از اشعار و ابیات سروده شده توسط مرحوم چایچیان است.

کریم‌بیکی یادآور شد: تا آنجا که اطلاع دارم، ارتباط با علما و ارادت خاص به خاندان عصمت و طهارت (ع) از ویژگی‌های آن شاعر فقید بوده که این موارد، محبت وی را در دل اهل علم و ادب نشانده است.

وی تصریح کرد: امروز که این شاعر ولایی پس از عمری ارادت به چهارده معصوم (ع)، غزل هجرت به آخرت را سروده است، سیره و منش او باید سرلوحه و الگوی شعرای آیینی و مداحان گیرد.