کی روش رئیس فدراسیون فوتبال است/ قرعه سختی داریم

ناصر ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره قرعه تیم ملی فوتبال ایران درجام جهانی ۲۰۱۸ روسیه گفت: بدون شک قرعه خیلی سختی داریم. نمی توانیم منکر توانایی تیم هایی نظیر پرتغال و اسپانیا شویم اما تنها موضوعی که برایمان باید اهمیت داشته باشد این است که در جام جهانی بازی آسان نداریم. پس فرقی نمی کند مقابل چه تیم هایی قرار می گیریم.

وی افزود: در بازی های بزرگ است که عیار تیم ملی مشخص می شود. پس اکنون هم وقتش است تا تیم ملی توانایی های واقعی خود را نشان دهد. بدون شک بازی با اسپانیا و پرتغال خیلی سخت است اما گرفتن امتیاز از این تیم ها محال نیست.

مربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران درباره شانس صعود تیم ملی به دور بعدی رقابت های جام جهانی تصریح کرد: اگر بتوانیم مراکش را ببریم و مقابل پرتغال و اسپانیا به تساوی برسیم شک نکنید به دور بعدی صعود می کنیم. سرمربی تیم ملی باید برنامه آماده سازی را بازی های تدارکاتی مقابل تیم های بزرگ و مطرح دنیا ادامه دهد. کی روش در طول مدتی که در ایران حضور داشت، رئیس فدراسیون بود و حالا هم باید در این برهه زمانی حساس، هر چه می خواهد را فراهم کنیم. او رئیس بوده و حالا هم باید تا پایان جام جهانی به ریاست خود ادامه دهد. البته در مدتی که ایران بود بارها از نامناسب بودن سخت افزارهای فوتبال ایران گلایه داشت؛ اما حالا باید تمام امکانات را تمام و کمال در اختیارش قرار دهیم.