به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صندوق احیای آثار تاریخی با بیان اینکه حمایت از مشاغل فرهنگی و صنایع دستی در دستور کار بهره برداران از بناهای تاریخی قرار خواهد گرفت، افزود: عرصه یاد شده یک الگوی قابل اتکا و سهل الوصول برای ایجاد اشتغال پایدار را پیش روی کشور قرار داده و صندوق احیاء به عنوان متولی این حوزه در تلاش است با تسهیل و تسریع فرآیند باززنده‌سازی ابنیه تاریخی به ویژه خانه های دارای قدمت، گامهای جدی به سوی ایجاد اشتغال و اقتصاد مقاومتی کشور بردارد.

سرپرست صندوق احیاء، ادامه داد: به عنوان مثال در مجموعه تاریخی سعد السلطنه قزوین به عنوان یکی از نمونه های موفق واگذاری های صندوق احیاء با هزینه بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان هم اکنون ۲۵۰ نفر مشغول فعالیت هستند و سهم قابل توجهی از این میزان اشتغال به زنان سرپرست خانوار و هنرمند این استان اختصاص داده شده است.

وی همچنین با اشاره به اختصاص محلی مجزا برای فعالیت هنرمندان صنایع دستی در برخی بناهای تاریخی واگذار شده شده این صندوق نظیر کاروانسرای افضل، تصریح کرد: تاکنون گردشگرانی از کشورهای مختلف نظیر آلمان، پرتقال و فیلیپین از مراحل مرمت این بنا دیدن کرده و از کارگاه های صنایع دستی مستقر در آن بازدید به عمل آورده اند.

جانفشان، ادامه داد: مبلغ هزینه کرد برای مرمت این بنا ۴۰۰ میلیون تومان تعیین شده و پیش بینی می شود در زمان بهره برداری کامل ۵۰ نفر در این کاروانسرای تاریخی مشغول شوند و غرفه هایی مربوط به زیورآلات سنتی، خطاطی، معرق‌کاری، چرم، لنگ‌بافی که مربوط به صنایع دستی است در این بنا فعالیت خواهند داشت.

وی، تصریح کرد: میزان اشتغال بناهای تاریخی فوق تنها میزان اشتغالی است که در مدت زمان بهره برداری تحقق یافته و به این میزان تعداد نفر ساعت فعالیت انجام شده در زمان مرمت را نیز باید افزود.

سرپرست صندوق احیاء، یادآور شد: افزایش اشتغال در شرایط کنونی کشور، با توجه به ترکیب سنی جمعیت که بخش مهمی از آن را جوانان تشکیل می دهند، ضرورتی انکارناپذیر است که هر یک از بخش های زیر مجموعه دولت باید به سهم خود در پیشبرد این هدف بزرگ با تمام توان تلاش کنند.