به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی، توسط شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی و با همکاری سازمانها و مؤسسات مرتبط در شیراز برگزار میشود.
محورهای اصلی هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی صنعت و اقتصاد؛ داروسازی، پزشکی و دامپزشکی؛ کشاورزی و منابع طبیعی و نیز علوم پایه است. محور صنعت و اقتصاد شامل بازرگانی گیاهان دارویی و فراوردههای آنها، تولید فرآوردههای گیاهان دارویی، نوآوری در تولید محصولات راهبردی، نظام کیفی و تولید محصولات باکیفیت، انتقال تکنولوژی و تولید محصولات گیاهی میشود.
طب سنتی، اثرات فارماکولوژیک، اثرات بالینی، فرمولاسیون و کنترل موضوعات تحت نظر محور داروسازی، پزشکی و دامپزشکی است.
محور کشاورزی و منابع طبیعی شامل موضوعاتی چون اکولوژی، فیزیولوژی گیاهی، اهلی کردن و اصلاح، بیوتکنولوژی، کشت و زراعت، فراوری اولیه پس از برداشت مکانیزاسیون و نیز تکنولوژی بذر خواهد بود.
همچنین محور علوم پایه از موضوعاتی چون گیاهشناسی، فیتوشیمی، بیوشیمی، ژنتیک، اثرات بیولوژیک و بیوتکنولوژی تشکیل میشود.
دریافت خلاصه مقالات هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی از ۱۵ مردادماه ۹۶ آغازشده و تا ۱۵ اسفندماه این سال ادامه دارد. نتایج داوری این مقالات ۲۸ اسفندماه ۹۶ در سایت اعلام خواهد شد.
مهلت ثبتنام نویسندگان مقالات پذیرفتهشده ۲۰ فروردینماه ۱۳۹۷ خواهد بود. برنامه این کنگره ۵ اردیبهشتماه در سایت اعلام میشود و افتتاحیه و شروع کارگاهها در ۲۲ همین ماه برگزار خواهد شد.
اعضا کمیتههای این کنگره را اساتید دانشگاه، اعضا شورای ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و نمایندگانی از سازمانهای مرتبط تشکیل میدهند.
هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی، توسط شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی ۲۲ الی ۲۴ اردیبهشتماه ۱۳۹۷ در مجموعه فرهنگی و رفاهی دانشگاه شیراز برگزار میشود.
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