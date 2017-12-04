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۱۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۲۰

نشست خبری محمدرضا باهنر ۱۸ آذر برگزار می شود

نشست خبری محمدرضا باهنر ۱۸ آذر برگزار می شود

نشست خبری رئیس جبهه پیروان خط امام(ره) و رهبری شنبه هفته آینده برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست خبری محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین و رئیس جبهه پیروان خط امام(ره) و رهبری با موضوع بررسی مسائل جاری کشور، روز شنبه ۱۸ آذر از ساعت ۱۴ تا ۱۵ برگزار می شود.

این نشست در محل خبرگزاری تسنیم برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4162660

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