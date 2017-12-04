نشست خبری محمدرضا باهنر ۱۸ آذر برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست خبری محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین و رئیس جبهه پیروان خط امام(ره) و رهبری با موضوع بررسی مسائل جاری کشور، روز شنبه ۱۸ آذر از ساعت ۱۴ تا ۱۵ برگزار می شود.

این نشست در محل خبرگزاری تسنیم برگزار خواهد شد.