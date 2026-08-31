ارتقای کیفیت تحصیلی اولویت آموزش و پرورش سمنان در سال تحصیلی جدید است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی شامگاه دوشنبه در جمع مدیران و کارکنان آموزش و پرورش منطقه امیرآباد دامغان به میزبانی این اداره، با اشاره به رویکردهای آموزش و پرورش استان در سال تحصیلی جدید، اظهار کرد: ارتقای کیفیت تحصیلی دانش‌آموزان از مهم‌ترین اولویت‌های آموزش و پرورش استان سمنان است.

وی با تأکید بر ضرورت اجرای اقدامات ماندگار و زیربنایی، افزود: برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های مرتبط با دانش‌آموزان دیرآموز در منطقه امیرآباد باید با جدیت دنبال شود و اقدامات انجام‌شده به نتایج ملموس و پایدار منجر شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان اجرای طرح «نماد» و برنامه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، توسعه هنرستان‌ها و ایجاد و توسعه فضاهای آموزشی را از دیگر اولویت‌های آموزش و پرورش استان برشمرد و ادامه داد: این برنامه‌ها باید با نگاه بلندمدت و با هدف ایجاد تحول پایدار در نظام تعلیم و تربیت دنبال شوند.

شریفی با تأکید بر ضرورت استمرار برنامه‌های آغازشده، تصریح کرد: کارهایی که آغاز شده است باید با جدیت تا رسیدن به نتیجه نهایی ادامه پیدا کند تا آثار آن در نظام تعلیم و تربیت ماندگار و نهادینه شود.

وی همچنین همدلی و حفظ انسجام تیمی را از عوامل مهم موفقیت مجموعه آموزش و پرورش دانست و اظهار کرد: اختلاف نظر و تفاوت سلیقه امری طبیعی است، اما اعضای یک تیم باید با احترام متقابل در کنار یکدیگر قرار گیرند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان ادامه داد: هر فرد باید متناسب با مسئولیت و وظیفه‌ای که بر عهده دارد برای پیشبرد اهداف مجموعه تلاش کند تا با هم‌افزایی و همکاری، زمینه تحقق برنامه‌های آموزش و پرورش فراهم شود.