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۱۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۳:۰۶

ورود زنی مرموز به ماجرای «عالیجناب»

ورود زنی مرموز به ماجرای «عالیجناب»

قسمت اول سریال «عالیجناب» به نویسندگی و کارگردانی سام قریبیان در شبکه نمایش خانگی توزیع ‌شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قسمت اول سریال «عالیجناب» به نویسندگی و کارگردانی سام قریبیان و تهیه کنندگی مسعود ردایی امروز سیزدهم آذرماه توسط موسسه هنرنمای پارسیان در شبکه نمایش خانگی توزیع ‌شد.

در قسمت اول این مجموعه آمده است: «در زمان انتخابات ریاست جمهوری دکتر ملک در آستانه شکست با کمک یکی از سیاستمداران کارکشته معادلات انتخابات را به نفع خود تغییر می‌دهد. این اتفاق همزمان می‌شود با ورود زنی مرموز با نام مخفف ژ.آن به ایران که... .»

بازیگران اصلی «عالیجناب» به ترتیب حروف الفبا عبارتند از امیر آقایی، سعید آقاخانی، لیلا اوتادی، پرویز پورحسینی، حسین پاکدل، بابک حمیدیان، سحر دولتشاهی، امید روحانی، حسین سلیمانی، آزاده صمدی، حسین عرفانی، احسان کرمی، نازنین کریمی، حامد مدرس، صالح میرزاآقایی، پریوش نظریه، مهتاج نجومی و حسین یاری.

قسمت دوم این سریال چهارشنبه هفته آینده ۲۲ آذرماه توزیع می شود.

دیگر عوامل اصلی «عالیجناب» عبارتند از مدیر فیلمبرداری: مرتضی هدایی، تدوین: بهرام دهقانی، مدیر صدابرداری: ایرج شهزادی، موسیقی: شورا کریمی، طراح صحنه: سیامک کاری‌نژاد، طراح لباس: مهناز غنی، مدیر تولید: میثم کائد، دستیار اول کارگردان و مدیر برنامه‌ریزی: عادل معصومیان، عکاس: حبیب مجیدی، مشاور رسانه‌ای: امین اعتمادی‌مجد، مدیر تدارکات: رضا حسین‌زاده.

کد مطلب 4162852
زهرا منصوری

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