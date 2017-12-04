پیش تولید «هدیه مادربزرگ» آغاز شد/ ثبت نام مدرسه دردسرساز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پیش تولید فیلم «هدیه مادربزرگ» به نویسندگی ابوالفضل آهنچیان، کارگردانی سعید آنی زاده و تهیه کنندگی رضا رحمانی به تازگی آغاز شده و قرار است به زودی در روستاهای گیلان فیلمبرداری شود.

این فیلم درباره نوجوانان و قوام بخشیدن به ارتباط عاطفی بین نسل ها است.

در خلاصه داستان «هدیه مادربزرگ» آمده است: در یکی از روستاهای شمال کشور بی بی تصمیم می گیرد نرگس تنها نوه یادگار دختر مرحوم اش را قبل از پایان مهلت قانونی برای ثبت نام مدرسه شبانه روزی از طریق جنگل به شهر برساند، پدر نرگس برای صید ماهی به دریا رفته و چند روزی است از او خبری نیست. بی بی به همراه نرگس در جنگل در هوای سرد و برفی راه خود را گم می کنند و بی بی از دنیا می رود ... .

این فیلم برای نمایش در گروه سینمایی «هنر و تجربه» ساخته می شود.