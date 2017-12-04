شهرداری های گلستان ۵۰ میلیارد ریال به مدیریت پسماند بدهکار هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند استان گلستان، مولام وردی یازرلو در جلسه بررسی و رفع معضلات و ساماندهی وضعیت زباله های شهری و روستایی گنبدکاووس اظهار کرد: شهرداری ها و دهیاری های گلستان ۵۰ میلیارد ریال به مدیریت پسماند بدهکار هستند.

مدیرعامل سازمان پسماند استان گلستان افزود: از این میزان بدهی، ۴۰ میلیارد ریال متعلق به شهرداری ها و ۱۰ میلیارد ریال متعلق به دهیاری ها است.

وی، هزینه تحویل هر کیلوگرم زباله به سایت های بازیافت توسط شهرداری ها را ۱۴۰ ریال و دهیاری های را ۲۴۰ ریال اعلام کرد و افزود: با وجود این که از چند سال پیش دولت هزینه حمل زباله را مستقیماً به دهیاری ها پرداخت می کند اما برخی دهیاران از تحویل زباله به سایت های زباله این استان خودداری می کنند.

یازرلو اضافه کرد: تاکنون سازمان پسماند گلستان با ۵۲۰ دهیاری از افزون بر یک هزار دهیاری استان قرارداد حمل زباله منعقد کرده و با دیگر دهیاران روستایی نیز درحال رایزنی برای عقد قرارداد است.

وی تصریح کرد: سازمان پسماند گلستان هم اکنون دو سایت فعال بازیافت زباله در شهرهای آق قلا (ویژه شهرهای غرب استان) و آزادشهر (ویژه شهرهای شرق استان) دارد و یک سایت دیگر نیز در مراوه تپه احداث می کند.

یازرلو خاطرنشان کرد: تجمیع زباله های کل استان در سه سایت مشخص در مناطق مختلف گلستان در کشور نمونه است.

مدیرعامل سازمان پسماند گلستان همچنین از عقد قرارداد با ۹۰ درصد مراکز درمانی استان اعم از بیمارستان ها، درمانگاه ها و مطب های پزشکان برای حمل زباله های تولیدی به جزء زباله های عفونی، به دو سایت بازیافت با مشخص کردن پیمانکار خبر داد و اظهار کرد: برای رفع مشکلات حوزه زباله ها همه ادارات و نهادها باید تابع قوانین مدیریت پسماند باشند.

یازرلو با اشاره به سایت بازیافت زباله آزادشهر و برخی اعتراض های مردمی برای جایجایی مکان این سایت، گفت: مکان فعلی این سایت بسیار مناسب است و با برخی اقدامات انجام شده مشکلات آن به حداقل رسیده است.

در ادامه معاون استاندار گلستان، عبدالقدیر کریمی گفت: پاکسازی زباله از حریم جاده نفت که در آینده ای نزدیک از جاده های اصلی و ترانزیتی گنبدکاووس به شمار خواهد رفت، مطالبه و دغدغه جدی مردم و روستاییان اطراف جاده است.

وی اضافه کرد: برای پاکسازی حاشیه این جاده از زباله برای هر یک از دستگاه های متولی و عضو جلسه وظیفه مندی تعریف می شود که بایستی نسبت به انجام آن اقدام نمایند.

کریمی به معضل زباله های سایت مسکن مهر پیرحاجی گنبدکاووس نیز اشاره کرد و گفت: برای حمل زباله های ۶۴۸ خانوار این سایت مسکونی تا مشخص شدن حریم قانونی آن، بخشداری مرکزی و شهرداری باید با هم همکاری کنند.