صبحانه نخوردن موجب اختلال در ساعت بدن می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عادات غذاخوردن نامنظم نظیر حذف وعده صبحانه غالبا با چاقی، دیابت نوع۲، فشارخون بالا و بیماری قلبی-عروقی مرتبط است، اما تاثیر دقیق دفعات وعده غذایی بر ساعت بدن کمتر شناخته شده است.

محققان در مطالعه جدید خود به تاثیر صبحانه بر تجلی "ژن های ساعت" که تنظیم کننده گلوکز و واکنش انسولین پس از وعده غذایی در هر دو گروه افراد سالم و دیابتی است، پی بردند.

اهمیت ساعت درونی بدن و تاثیر وعده های غذایی بر بدن موضوع جایزه نوبل پزشکی امسال بوده است که به خاطر کشف مکانیسم های مولکولی کنترل کننده ریتم شبانه روزی بدن اعطاء شد.

مطالعه جدید نشان می دهد مصرف صبحانه موجب آغاز تجلی ژن ساعت چرخه ای منتهی به بهبود کنترل گلوکز می شود.

به گفته محققان، ژن ساعت شبانه روزی نه تنها تغییرات شبانه روزی متابولیسم گلوکز را تنظیم می کند بلکه وزن بدن، فشارخون، و تصلب شریان را هم کنترل می کند.

محققان تاکید می کنند زمان بندی مناسب وعده های غذا نظیر صرف صبحانه قبل از ساعت ۹ صبح، می تواند منجر به بهبود کل متابولیسم بدن شده، کاهش وزن را کنترل کند، و مشکلات مرتبط با دیابت نوع۲ و سایر اختلالات مرتبط با سن را به تاخیر اندازد.