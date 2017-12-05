تیزر هفتمین جشنواره بین المللی شعر انقلاب منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در تیزر هفتمین جشنواره شعر انقلاب عباراتی از بیانات مقام معظم رهبری درباره شعر انقلاب درج شده است که به شرح زیر است:

«شعر انقلاب آن شعر است که در خدمت هدف های انقلاب است یعنی در خدمت عدالت، انسانیت، دین، وحدت، رفعت ملی، پیشرفت همه جانبه کشور و در خدمت انسان سازی به معنای واقعی کلمه است. (تیرماه ۱۳۹۴) »

گفتنی است هفتمین جشنواره بین المللی شعر انقلاب دهه اول بهمن ماه با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان می دهد. مهلت ارسال اثر به دبیرخانه این رویداد تا دوم دی ماه است و تمدید نخواهد شد. حامد رهنما مدیرعامل موسسه فرهنگی هنری سپهر سوره هنر دبیری اجرایی و محمدرضا ترکی دبیری علمی این رویداد ادبی را برعهده دارند.