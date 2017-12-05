به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، محسن حموله در نشست تخصصی نظارت بر واردات اسباب‌بازی که در سالن اجتماعات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان اهواز برگزار شد با اعلام این مطلب افزود: نزدیک به دو دهه است که اعضای شورای نظارت بر تولید اسباب‌بازی متشکل از ‌وزارت آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه یک کارشناس هنری، صنعت معدن و تجارت (بخش صنعت و بازرگانی)، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، دو کارشناس روانشناس کودک و فرهنگی از علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان صدا و سیما و اتحادیه صنف پلاستیک و نایلون، ضرورت تشکیل یک صنف مستقل را در این حوزه گوشزد کردند و به تصویب رساندند ولی تاکنون اقدام و عمل مؤثری برای تشکیل اتحادیه در کشور صورت نگرفته است.

وی با اشاره به این‌که در حال حاضر طبق ثبت‌نام الکترونیکی که از خردادماه سال جاری در طرح ساماندهی فروشگاه‌های عرضه اسباب‌بازی در سطح کشور صورت گرفته تعداد ۶۵۰ فروشگاه در ۳۱ استان ثبت‌نام کرده‌اند خاطرنشان کرد: در برخی از استان‌ها به دلیل نداشتن اتحادیه مستقل صنفی و مشخص نبودن مسئولیت این حوزه در سطح استان‌ها هنوز آمار ثبت‌نامی نداریم که لازم است وزارت صنعت معدن و تجارت که بخشنامه همکاری این موضوع را صادر کرده دستور پیگیری و مساعدت به این استان‌ها بدهد.

حموله اضافه کرد: در استان خوزستان تاکنون ۳۲ فروشگاه در شهرستان اهواز و یک مورد در شهرستان آبادان ثبت‌نام شده است و ضرورت دارد؛ اتحادیه‌های دیگر شهرستان‌های استان خوزستان نیز به این مهم اهتمام ویژه داشته باشند و این برچسب‌ها را از کانون دریافت کرده و در بین فروشگاه‌های عرضه اسباب‌بازی خصوصاً ایرانی توزیع کنند.

دبیر شورای نظارت بر اسباب‌بازی کشور توضیح داد: بر اساس مصوبه شورای نظارت بر تولید اسباب‌بازی از سال ۱۳۹۱ کلیه تولیدات داخلی می‌بایست بعد از ثبت و دریافت گواهی‌نامه مجوز تولید نسبت به دریافت هولوگرام اقدام کنند و این هولوگرام، شناسنامه‌ی همان اسباب‌بازی است که برای مخاطب مشخصات تولید، تیراژ، نوع سرگرمی، گروه سرگرمی و...را اطلاع‌رسانی می‌کند.

حموله با بیان این‌که در حال حاضر اسباب‌بازی‌ها در شش گروه فکری، فرهنگی و هنری، آموزشی و کمک‌آموزشی، رایانه‌ای و الکترونیک، کمک درمانی و حرکتی مهارتی از سوی شورا گواهی‌نامه ثبت و مجوز تولید دریافت می‌کنند یادآور شد: از سال ۱۳۸۱ تا پایان شهریورماه امسال تعداد ۲ هزار و ۷۹۰ اسباب‌بازی ثبت شده و از سال ۱۳۹۱ تا پایان شهریورماه امسال تعداد ۵۴۱ اسباب‌بازی مجوز تولید از شورای نظارت بر تولید اسباب‌بازی گواهی‌نامه دریافت کرده‌اند.

وی در ادامه با اشاره به این‌که شورای نظارت بر تولید اسباب‌بازی در استان‌های بوشهر، هرمزگان، خوزستان و تهران دفتر صدور مجوز واردات اسباب‌بازی به کشور دارد، گفت: در بخش واردات اسباب‌بازی از سال ۱۳۸۱ تا پایان شهریور ۱۳۹۶ تعداد ۳۴ هزار و ۴۳۲ پرونده در کل گمرکات کشور بوده است که از این تعداد ۹۱۵.۴۲۷ اسباب‌بازی بررسی شده است.

رئیس دبیرخانه‌ شورای نظارت بر اسباب‌بازی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: به دلیل عدم ساماندهی تولیدکنندگان توسط وزارت صنعت، معدن، تجارت آمار دقیقی از تولیدکننده داخلی در دست نیست و بر اساس شواهد موجود و بررسی میدانی، اسباب‌بازی داخلی ۱۰% از اسباب‌بازی موجود در سطح بازار را به خود اختصاص می‌دهد و این در حالی است که تولیدکنندگان داخلی برای کسب درصد بیشتر از این بازار با مواردی چون افزایش قیمت تمام شده به علت نوسانات قیمت مواد اولیه، بالا بودن دستمزد کارگر، تیراژ پایین تولید، عدم نیروی انسانی متخصص در زمینه طراحی اسباب‌بازی، تقلید و کپی کاری، عدم رقابت با اسباب‌بازی‌های وارداتی در مباحث کیفیت و قیمت روبرو هستند.

حموله با بیان این‌که در پنج‌ساله اخیر سهم سرانه مصرف اسباب‌بازی به‌صورت میانگین در جهان ۳۴ دلار، در اروپا ۲۵۰ دلار، در آمریکا ۳۵۰ دلار، در کشور چین ۳/۶ دلار و در ایران کمتر از ۱۰ دلار است، افزود: در حال حاضر تعرفه واردات قطعات و اجزاء اسباب‌بازی به کشور ۱۰ درصد تعیین شده تا تولیدکنندگان داخلی رغبت کرده قطعات و اجزایی را که امکان تولید در داخل را ندارد وارد و تا کارآفرینی و اشتغال در حوزه تولید اسباب‌بازی کشور شکل گیرد.

وی در ادامه تأکید کرد: شورای نظارت بر اسباب‌بازی به دلیل نقش حاکمیتی از نظر قوانین و دستورالعمل‌های کاری در حوزه اسباب‌بازی کامل و جامع است ولی اجرای این قوانین نیاز به عزم ملی است.

دبیر شورای نظارت بر اسباب‌بازی در پایان یادآور شد: اجرای مصوبات شورا در سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها به‌ویژه مصوبه سیاست‌ها و خط‌مشی‌های حمایتی شورا و عدم تشکیل اتحادیه مستقل تولیدکنندگان و فروشندگان اسباب‌بازی با وجود مصوبه شورا در سال ۱۳۷۹ از جمله مواردی است که در عدم شکل‌گیری مقدمات صنعت اسباب‌بازی در کشور تأثیرگذار بوده است.