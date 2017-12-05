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۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۵:۰۵

با ارائه محمدجواد ارسطا؛

برگزاری کرسی ترویجی «رجل سیاسی در فقه سیاسی»

برگزاری کرسی ترویجی «رجل سیاسی در فقه سیاسی»

کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی با موضوع «رجل سیاسی در فقه سیاسی» به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ۱۶ آذرماه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی با موضوع «رجل سیاسی در فقه سیاسی» به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار می شود.

این کرسی ترویجی با ارائه حجت الاسلام محمدجواد ارسطا همراه است و حجت الاسلام سیدسجاد ایزدهی و حجت الاسلام روح الله شریعتی به عنوان  ناقدان جلسه حضور دارند.

دبیر علمی کرسی ترویجی «رجل سیاسی در فقه سیاسی» حجت الاسلام عبدالله نظرزاده است.

کرسی ترویجی «رجل سیاسی در فقه سیاسی» پنج شنبه ۱۶ آذرماه از ساعت ۱۱ در محل قم، ابتدای خیابان معلم، پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، تالار شیخ طبرسی برگزار می شود.

کد مطلب 4164154

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