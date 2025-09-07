  1. دین و اندیشه
  2. اندیشمندان و اندیشکده ها
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۲۷

آیا فقه مقاومت می‌تواند محرکی در مشروعیت دادن به کنش‌های اجتماعی باشد؟

آیا فقه مقاومت می‌تواند محرکی در مشروعیت دادن به کنش‌های اجتماعی باشد؟

فقه اسلامی تنها به ظاهر افعال مکلف بسنده نمی‌کند، بلکه «باعث و انگیزه» در ارزش‌گذاری و مشروعیت‌بخشی به اعمال، نقشی تعیین‌کننده دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، کرسی علمی ترویجی با موضوع «المبنی الفقهی للمقاومة من حیث الباعث» روز یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ به همت کمیته دستگاهی کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد، مناظره، نوآوری، ترویجی و آزاداندیشی مجتمع حوزوی امام رضا (ع) و در پژوهشکده فقه و علوم انسانی، برگزار شد.

در این نشست، احمد شفیعی‌نیا، سرپرست پژوهشکده فقه و علوم انسانی امام رضا (ع)، به عنوان ارائه‌دهنده، بر این نکته تأکید کرد که فقه اسلامی تنها به ظاهر افعال مکلف بسنده نمی‌کند، بلکه «باعث و انگیزه» در ارزش‌گذاری و مشروعیت‌بخشی به اعمال، نقشی تعیین‌کننده دارد.

وی مقاومت را نمونه‌ای بارز از این قاعده دانست و خاطرنشان کرد: مقاومتی که بر اساس تکلیف شرعی و اطاعت از خداوند صورت گیرد، از حیث ارزش و مشروعیت با مقاومتی که ریشه در عصبیت یا منافع شخصی دارد، تفاوتی بنیادین دارد.

پس از این ارائه، احمد فرزین‌فر، معاون پژوهش پژوهشکده فقه و علوم انسانی، به نقد و تحلیل دیدگاه‌ها پرداخت و با طرح پرسش‌های روش‌شناختی، زمینه گفت‌وگوی علمی را فراهم ساخت. مدیریت جلسه نیز بر عهده آقای یوسف‌رضا زارع ایوکی بود.

این نشست با استقبال پژوهشگران و علاقه‌مندان همراه شد و در پایان، فرصتی برای پرسش و پاسخ حضار فراهم شد.

به گفته برگزارکنندگان، طرح این زاویه نو از «فقه مقاومت» می‌تواند زمینه‌ساز پژوهش‌های عمیق‌تر در نسبت میان انگیزه‌های دینی و کنش‌های اجتماعی سیاسی باشد.

کد خبر 6582343
سیده فاطمه سادات کیایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها