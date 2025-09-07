به گزارش خبرنگار مهر، کرسی علمی ترویجی با موضوع «المبنی الفقهی للمقاومة من حیث الباعث» روز یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ به همت کمیته دستگاهی کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد، مناظره، نوآوری، ترویجی و آزاداندیشی مجتمع حوزوی امام رضا (ع) و در پژوهشکده فقه و علوم انسانی، برگزار شد.

در این نشست، احمد شفیعی‌نیا، سرپرست پژوهشکده فقه و علوم انسانی امام رضا (ع)، به عنوان ارائه‌دهنده، بر این نکته تأکید کرد که فقه اسلامی تنها به ظاهر افعال مکلف بسنده نمی‌کند، بلکه «باعث و انگیزه» در ارزش‌گذاری و مشروعیت‌بخشی به اعمال، نقشی تعیین‌کننده دارد.

وی مقاومت را نمونه‌ای بارز از این قاعده دانست و خاطرنشان کرد: مقاومتی که بر اساس تکلیف شرعی و اطاعت از خداوند صورت گیرد، از حیث ارزش و مشروعیت با مقاومتی که ریشه در عصبیت یا منافع شخصی دارد، تفاوتی بنیادین دارد.

پس از این ارائه، احمد فرزین‌فر، معاون پژوهش پژوهشکده فقه و علوم انسانی، به نقد و تحلیل دیدگاه‌ها پرداخت و با طرح پرسش‌های روش‌شناختی، زمینه گفت‌وگوی علمی را فراهم ساخت. مدیریت جلسه نیز بر عهده آقای یوسف‌رضا زارع ایوکی بود.

این نشست با استقبال پژوهشگران و علاقه‌مندان همراه شد و در پایان، فرصتی برای پرسش و پاسخ حضار فراهم شد.

به گفته برگزارکنندگان، طرح این زاویه نو از «فقه مقاومت» می‌تواند زمینه‌ساز پژوهش‌های عمیق‌تر در نسبت میان انگیزه‌های دینی و کنش‌های اجتماعی سیاسی باشد.