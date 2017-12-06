عبادرضا اسلامی مدیر گردشگری و صنایع دستی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، نمایشگاه میلان را بزرگ‌ترین نمایشگاه صنایع‌دستی در جهان دانست و افزود: این نمایشگاه از سال ۱۹۹۶ آغاز به کار کرده و به جهت موقعیت مناسب شهر میلان که در شمال ایتالیا واقع شده و به کشورهای فرانسه و سوییس و اتریش نزدیک است به بزرگ ترین و پربازدیدترین نمایشگاه صنایع دستی جهان تبدیل شده؛ تا آنجا که امسال، ۱۱۵ کشور جهان، در این نمایشگاه ۹ روزه شرکت کرده و در فضایی برابر با ۱۵۰ هزار متر مربع به ارائه محصولات خود پرداخته اند.

وی به اهداف نمایشگاه میلان اشاره و بیان کرد: کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، نماینده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و مسئول برپایی غرفه ایران در این نمایشگاه است؛ نمایشگاهی که می‌کوشد فرصتی مناسب برای معرفی صنایع دستی جهان و ارتباط هنرمندان کشورهای مختلف با یکدیگر، مکانی برای فروش محصولات منحصربه فرد و همچنین فضایی برای مقایسه فرآورده ها و تجارب کشورهای مختلف با یکدیگر باشد. ضمن این که نمایشگاه میلان، مجال خوبی برای ارتقای صنعت گردشگری و دانش تولید و ارائه صنایع دستی است.

اسلامی با اشاره به این که، ایران، مهمان ویژه نمایشگاه صنایع دستی میلان است گفت: امسال جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان مهمان ویژه این نمایشگاه در فضایی بالغ بر ۹۸۰ مترمربع با مشارکت شرکت‌های مختلف نسبت به عرضه سوغات ایرانی و فرش دستباف در این نمایشگاه می پردازد و این اتفاق خوشایندی برای ماست چراکه به دیده شدن صنایع دستی مان کمک می کند.

او به اقداماتی که برای انتخاب ایران به‌عنوان مهمان ویژه نمایشگاه میلان در سال ۲۰۱۷ انجام شده اشاره و بیان کرد:ما از مدیر این نمایشگاه دعوت کردیم تا به ایران بیاید و با امکانات و ظرفیت‌های ما آشنا شود. همچنین نشست های مشترکی با معاونت صنایع دستی و اتاق بازرگانی ایران و خانه فرش داشتیم؛ البته همه این اقدامات، بخشی از فعالیت‌ها برای انتخاب ایران به عنوان مهمان ویژه نمایشگاه میلان بود.