نخستین ماموریت نظامی ناو «سپر» در دریایی خزر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دریاداردوم احمدرضا باقری بعدازظهر سه شنبه در پس از الحاق ناو «سپر» به ناوگان شمال در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: ناو موشک انداز جمهوری اسلامی ایران «سپر» از امروز(سه شنبه) به استعداد نیروی دریایی ارتش و ناوگان شمال افزوده شد.

وی تصریح کرد: این ناو امروز ماموریت خود را در دریای خزر جهت انجام ماموریت برای تامین امنیت و تثبیت صلح و دوستی جمعی برای کشورهای حاشیه خزر و جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد.

فرمانده ناوگان شمال با اشاره به اینکه این مأموریت هشت روزه است، افزود: کارکنان نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران پیام صلح و دوستی را در این ماموریت با خود به همراه دارند.

وی گفت: در طول این مدت ناو «سپر» در سطح دریای خزر گشت زنی داشته و خطوط کشتیرانی و مرز دریایی کشور محافظت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، ناو موشک انداز جمهوری اسلامی ایران (سپر) صبح سه شنبه با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رئیس سازمان صنایع دریایی، فرمانده نیروی دریایی ارتش و استاندار گیلان و جمعی دیگر از مسئولان ارشد نظامی استان به ناوگان شمال الحاق شد.