حفاظت از یوزها، پاسداشت میراث جهانی/با صدای بلند برای یوزپلنگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست (پام)، هومن جوکار مدیرپروژه بین‌المللی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی افزود: ایده‌پردازان این رویداد بزرگ جهانی، هدف از گرامیداشت چنین روزی را آگاه‌سازی در مقیاس کلان عنوان کرده‌اند.

جوکار تصریح کرد: در راستای تحقق این هدف ارزشمند است که نهادهای گوناگون از سمن‌ها گرفته تا سازمان‌های بین‌المللی، مدارس و حتی سایر مراکز دست‌اندرکار هر ساله در تاریخ ۴ دسامبر گردهم می‌آیند و تلاش می‌کنند تا از طریق برنامه‌های مختلف بالاخص آگاه‌سازی، صدای استمداد یوزها را هرچه بلندتر به گوش جهانیان برسانند.

وی با اعلام اینکه شعار امسال روز جهانی یوزپلنگ «با صدای بلند برای یوزپلنگ» نامگذاری شده است، گفت: در ایران نیز این رویداد جهانی مورد توجه مسوولان سازمان حفاظت محیط‌زیست، کارشناسان، متخصصان، علاقمندان و دوستداران حیات‌وحش و رسانه‌هاست.

جوکار خاطر نشان کرد: پروژه بین‌المللی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی که زیر نظر سازمان حفاظت محیط‌زیست و دفتر عمران سازمان ملل متحد فعالیت می‌کند نیز با انجام فعالیت‌های مختلف حفاظتی، آموزشی، آگاهی‌رسانی و پژوهشی در ۶ استان و ۱۰ منطقه از کشورمان می‌کوشد تا صدای بلندی برای آخرین بازماندگان این زیرگونه در ایران باشد.

وی اظهار داشت: ظرف ۱۶ سال گذشته، تمامی تلاش‌های مسوولان پروژه یوز بر این بوده تا با همکاری طیف گسترده‌ای از نهادهای شناخته‌شده بین‌المللی نظیر برنامه توسعه سازمان ملل( UNDP)، صندوق محیط‌زیست جهانی (GEF)، انجمن حفاظت از حیات‌وحش (WCS)، اتحادیه بین‌المللی حفاظت آی‌یوسی‌ان (IUCN)، مرکز توسعه پایدار و صندوق حفاظت از یوز (CCF) هرچه بیش‌تر به بقای یوزها در ایران کمک کنند چرا که یوزها تنها یک میراث ملی نیستند بلکه هدف از حفاظت آن‌ها، پاسداشت یک میراث جهانی است.