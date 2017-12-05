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۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۶:۴۶

با صدور پیامی؛

رییس جمهور میلاد پیامبر اسلام را به سران کشورهای اسلامی تبریک گفت

رییس جمهور میلاد پیامبر اسلام را به سران کشورهای اسلامی تبریک گفت

رییس‌ جمهور در پیام های جداگانه ای، فرا رسیدن سالروز ولادت فرخنده طلیعه نور حضرت محمد(ص) را به سران کشورهای اسلامی تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیام های جداگانه ای، فرا رسیدن سالروز ولادت فرخنده طلیعه نور حضرت محمد(ص) را به سران کشورهای اسلامی تبریک گفت. 

روحانی در این پیام ها ابراز امیدواری کرده است که به برکت این میلاد خجسته، با تمسک به سیره گرانقدر حضرت ختمی مرتبت و با بهره‌گیری از آموزه‌های رفیع و استوار کتاب آسمانی سراسر نور و رحمت قرآن کریم و دین مبین اسلام و با تلاش‌های مضاعف سران کشورهای اسلامی، شاهد تعمیق بیش از پیش پیوندهای وحدت و برادری میان ملل مسلمان بوده و بتوانیم سیمای رحمانی و هدایت‌گر اسلام را بهتر از گذشته به مردم جهان نشان دهیم. 

رییس جمهور تصریح کرده است: بدون تردید یکی از رسالت‌های مهم کشورهای اسلامی، شناسایی و مقابله با تفکرات افراطی و تکفیری و افزایش همگرایی در جهت مبارزه با خشونت و افراطی‌گری است، لذا امت اسلامی با اتحاد و همبستگی و تأسی به آیه «واعتصموا بحبل الله...» و اسوه قرار دادن آیین مروّت و مدارا، می‌تواند مروج عدالت، صلح، آرامش و ثبات در کشورهای اسلامی و سراسر جهان باشد. 

روحانی در پایان این پیام هم سربلندی همه مسلمانان را از خداوند متعال، مسألت کرده است.

کد مطلب 4164320

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