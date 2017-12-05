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۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۷:۲۰

فراز کمالوند:

بازیکنان نفت نمی‌خواستند مقابل استقلال خوزستان بازی کنند

بازیکنان نفت نمی‌خواستند مقابل استقلال خوزستان بازی کنند

اهواز - سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان گفت: بازیکنان این تیم قصد نداشتند در برابر استقلال خوزستان بازی کنند ولی به احترام مردم آبادان به اهواز آمدند.

به گزارش خبرنگار مهر، فراز کمالوند عصر امروز پس از پیروزی تیمش در برابر استقلال خوزستان در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: امروز باید بابت این پیروزی خدا را شکر کنم زیرا بازیکنان من یکی از بهترین بازی های تاریخ باشگاه صنعت نفت آبادان را به نمایش گذاشتند.

وی افزود: حرکت کاروان صنعت نفت آبادان به سمت اهواز با سه ساعت تاخیر انجام شد زیرا بازیکنان صنعت نفت در باشگاه بودند و پول خود را مطالبه می کردند.

کمالوند بیان کرد: واقعیت امر این است که بازیکنان قصد نداشتند در برابر استقلال خوزستان به میدان بروند ولی به علت اینکه این بازی بسیار حساس بود و به نوعی بازی هم استانی ها بود، بازیکنان ما برای احترام به مردم آبادان که همیشه در گرما و سرما حامی تیم شهرشان بودند، به اهواز آمدند و بازی خوبی را نیز به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت های هفته پانزدهم لیگ برتر باشگاه های کشور، عصر امروز تیم های استقلال خوزستان و صنعت نفت آبادان در ورزشگاه الغدیر اهواز به مصاف هم رفتند که در نهایت این بازی با نتیجه یک صفر به سود طلایی پوشان آبادان به پایان رسید.

کد مطلب 4164349

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