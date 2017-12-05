به گزارش خبرنگار مهر، فراز کمالوند عصر امروز پس از پیروزی تیمش در برابر استقلال خوزستان در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: امروز باید بابت این پیروزی خدا را شکر کنم زیرا بازیکنان من یکی از بهترین بازی های تاریخ باشگاه صنعت نفت آبادان را به نمایش گذاشتند.

وی افزود: حرکت کاروان صنعت نفت آبادان به سمت اهواز با سه ساعت تاخیر انجام شد زیرا بازیکنان صنعت نفت در باشگاه بودند و پول خود را مطالبه می کردند.

کمالوند بیان کرد: واقعیت امر این است که بازیکنان قصد نداشتند در برابر استقلال خوزستان به میدان بروند ولی به علت اینکه این بازی بسیار حساس بود و به نوعی بازی هم استانی ها بود، بازیکنان ما برای احترام به مردم آبادان که همیشه در گرما و سرما حامی تیم شهرشان بودند، به اهواز آمدند و بازی خوبی را نیز به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت های هفته پانزدهم لیگ برتر باشگاه های کشور، عصر امروز تیم های استقلال خوزستان و صنعت نفت آبادان در ورزشگاه الغدیر اهواز به مصاف هم رفتند که در نهایت این بازی با نتیجه یک صفر به سود طلایی پوشان آبادان به پایان رسید.