به گزارش خبرنگار مهر روزبه شاه علی دوست پس از پیروزی یک بر صفر تیم سایپا برابر پیکان در ورزشگاه دستگردی گفت: ارائه گر یک بازی خوب همراه با کسب سه امتیاز بودیم. در بیشتر وقت های بازی توپ و میدان در اختیار ما بود و حاکم بازی بودیم. موقعیت های زیادی را هم خلق کردیم که متأسفانه با بدشانسی به گل تبدیل نشد و تنها یکی از موقعیت هایمان وارد دروازه پیکان شد.

وی خاطرنشان کرد: ما هفته قبل، شکست بدی را از گسترش فولاد پذیرا شدیم اما با صحبت های سرمربی و تمرینات خوبی که انجام دادیم توانستیم این بازی را با پیروزی به پایان رسانده و تا حدودی موقعیت خود را در جدول بهبود ببخشیم.

شاه علی دوست در ادامه یادآور شد: نیم فصل اول تمام شد و حالا کادر فنی فرصت دارد تا از تعطیلات لیگ استفاده کرده و با تمرینات منظمی که برای ما برگزار می کند، با آمادگی هر چه بیشتر منتظر شروع دوباره لیگ باشیم.

هافبک سایپای تهران در خصوص داوری این دیدار هم گفت: به اعتقاد من سیدعلی، عملکرد بدی نداشت اما در چند صحنه می توانست به نفع ما سوت بزند. در مجموع قضاوت او برای ما راضی کننده بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شرایط سایپا در نیم فصل دوم، بازی به بازی بهتر خواهد شد و من مطمئن هستم که تا پایان فصل، سایپا می تواند در بالای جدول حضور داشته باشد.