به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)، ضیاء الدین شعاعی مدیر ملی ستاد مقابله با گرد و غبار با اشاره به یادداشت همکاری محیط زیستی امضاء شده شده میان سازمان حفاظت محیط زیست ایران و وزارت محیط زیست ژاپن در ابتدای سالجاری، گفت: یکی از مباحث مورد تاکید این تفاهم نامه، گسترش همکاری ها در زمینه مقابله با طوفان های گرد و غبار در ایران بود.

شعاعی افزود: پایش گرد و غبار و استفاده از فناوری های نوین در حوزه پایش و همچنین کمک به دستگاه های متولی کشور برای توسعه مدل های پیش بینی که دو بند از مصوبات ستاد مقابله با گرد و غبار است که سازمان حفاظت محیط زیست مکلف به پیگیری آن شد.

وی با بیان اینکه برگزاری سه دوره کارگاه آموزشی برای کارشناسان مرتبط در ژاپن و تهران با همکاری دانشگاه کیوشو، وزارت محیط زیست و سازمان هواشناسی ژاپن به منظور شناخت روش های پایش و پیش بینی گرد و غبار در چارچوب همین تفاهم نامه صورت پذیرفت، اظهار کرد: برگزاری این کارگاه های آموزشی منجر به بهره گیری از تجارب کشور ژاپن در موضوع پایش و پیش بینی گرد و غبار شد.

اشتراک تجربه موفق ژاپن در کنترل طوفان های گرد و غبار با ایران

مدیر ملی ستاد مقابله با گرد و غبار ضمن یادآوری تجربه ژاپن برای مقابله با طوفان های گرد و غبار متاثر از منطقه غربی خود یعنی منطقه مغولستان تا صحاری چین، خاطرنشان کرد: ژاپن با همکاری دولت محلی مغولستان و کشورهای چین و کره جنوبی موفق به طراحی شبکه ای شد که در کنار بهره مندی از مدل های پیش بینی، می توانست به طور مستقیم گرد و غبار را نیز پایش کند.

شعاعی ادامه داد: همین موضوع کمک کرد تا وقوع طوفان های گرد و غبار، نحوه حرکت طوفان ها و منطقه تحت تاثیر آن ها پیش بینی شود.

وی تاکید کرد: به رغم برخورداری از این تجربه و اثبات کارایی سیستم فوق با توجه به شرایط ویژه طوفان های گرد و غبار در ایران که گاهی غلظت آن ها به حدود 9 هزار میکروگرم بر مترمکعب نیز می رسد، تردیدهایی در خصوص کارایی و توانایی این دستگاه در سنجش و اعلام هشدار طوفان های گرد و غباری ایران وجود داشت.

مدیر ملی ستاد مقابله با گرد و غبار افزود: از همین رو مقرر شد کارایی یک نمونه دستگاه سیلومتر که مدل ساده آن برای پایش ارتفاع ابر و اطلاع رسانی به خطوط پروازی مورد استفاده قرار می گرفت و اخیرا توسط سازندگان مجهز به سیستم دیپولارایز شده در ایران نصب و کارآیی آن آزموده شود.

شعاعی ادامه داد: در همین چارچوب سه شنبه هفته گذشته 7 آذرماه تیم ژاپنی پس از خرید ابزار فنی مورد نیاز از کشور آلمان که با هزینه وزارت محیط زیست ژاپن انجام شد با حضور در اداره کل حفاظت محیط زیست اهواز به عنوان نقطه ای که علاوه بر تاثیرپذیری از گرد و غبار داخلی، بیشترین ورود گرد و غبار برون مرزی را دارد، اقدام به نصب ابزار و سیستم ها کرد.

این مقام مسئول یادآوری کرد: از سه شنبه گذشته تا کنون مشغول گردآوری داده های دریافتی از پایش گرد و غبار اهواز هستیم و به صورت برخط داده ها را در تهران دریافت و پایش و سپس با کمک کارشناسان ژاپنی اقدام به تجزیه و تحلیل آن ها می کنیم.

وی افزود: اواخر اسفندماه، اطلاعات تجزیه، تحلیل و جمع بندی می شود و در صورت تایید کارایی سیستم و ارزیابی مثبت، این ابزار به عنوان ابزار مناسب پایش و اعلام هشدار در منطقه مورد استفاده قرار می گیرد.

استقبال ایران از ایجاد شبکه پایش گرد و غبار منطقه ای

مدیر ملی ستاد مقابله با گرد و غبار ابراز امیدواری کرد: با توجه به علاقه کشور ژاپن برای انجام یک کار بین دولی و منطقه ای، در آینده نزدیک بتوانیم شاهد گسترش این شبکه برای منشاء های خارجی از جمله سوریه، عراق و اردن باشیم و مسیر ورود گرد و غبار به ایران و سطح انتشار آن در کشور را به صورت شبکه ای مورد ارزیابی قرار دهیم.

شعاعی گفت: ایران می تواند محور شبکه پایش و هشدار گرد و غبار در منطقه باشد و سیستمی مشابه آسیای جنوب شرقی و کشورهای ژاپن، کره، چین و مغولستان داخلی را پیگیری کند.

این مقام مسئول افزود: در بحث مدل پیش بینی هم به رغم آنکه دستگاه متولی در این حوزه سازمان هواشناسی است اما به لحاظ اینکه طرف قرارداد، سازمان حفاظت محیط زیست است، پذیرفتیم به عنوان هماهنگ کننده اطلاعات و تجارب ژاپنی ها را پس از انتقال به ایران به سازمان هواشناسی منتقل کنیم.

وی ادامه داد: همچنین گروهی از کارشناسان سازمان هواشناسی پس از معرفی از سوی دستگاه متولی، از طریق سازمان حفاظت محیط زیست به تیم ژاپنی معرفی شدند و در حال مذاکره برای نصب مدل پیش بینی محلی با دقت بالا در قالب یک قرارداد تحقیقاتی در ایران از سوی ژاپن هستند.

پیش بینی موفق منجر به حداقل شدن آسیب وارده از طوفان های گرد و غبار به مردم می شود

به گفته مدیر ملی ستاد مقابله با گرد و غبار، در صورت موفقیت این مدل پیش بینی و کمک به افزایش دقت روش های پیش بینی و اعلام هشدارهای زودهنگام تر از گذشته، استفاده فراگیر از آن در دستور کار قرار می گیرد زیرا کنترل طوفان های گرد و غبار باید منجر به حداقل شدن آسیب وارده به مردم شود که این مهم با یک پیش بینی موفق ممکن می شود.

شعاعی با یادآوری این موضوع که اطلاعات ایران در مورد گرد و غبار ورودی یا طوفان های گرد و غبار با منشاء خارجی از اطلاعات ماهواره اروپا دریافت می شود، خاطرنشان کرد: یکی از چالش های مهم این است که ماهواره اروپا به لحاظ سنجش شدت طوفان ها از دقت لازم برخوردار نیست و از این رو استفاده از این مدل های پیش بینی تا حدودی به افزایش صحت تشخیص منبع گرد و غبار، جهت حرکت طوفان ها و غلظت آن کمک می کند.

این مقام مسئول ادامه داد: این دستگاه تا ارتفاع 12 کیلومتر بالای اتمسفر را پایش می کند و این به معنای آن است که ما می توانیم اطلاعاتی در خصوص قطر توده گرد و غباری و شدت آن داشته باشیم که در مستندسازی طوفان های گرد و غباری بسیار موثر است.

به گفته مدیر ملی ستاد مقابله با گرد و غبار، این اطلاعات علاوه بر کمک به مستندسازی طوفان های گرد و غبار در ایران، می تواند به تدقیق اطلاعات به دست آمده از مدل های پیش بینی جهانی به ویژه مدل بارسلونا که از جمله پروژه های معروف WMO و سازمان بهداشت جهانی است نیز کمک کند.

وی با اشاره به نشست های مشورتی اتحادیه اروپا با ایران در حوزه محیط زیست که ابتدای آذرماه به میزبانی تهران برگزار شد، اظهار کرد: در دیار با نماینده بارسلونا که در قالب هیات اتحادیه اروپا به ایران سفر کرده بود، مذاکره ای در این خصوص صورت گرفت و قرار شد اطلاعات گردآوری شده برای آن ها نیز ارسال شود تا منجر به افزایش دقت مدل های آن ها نیز شود.