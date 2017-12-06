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۱۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۳:۳۲

روحانی در دیدار مسئولان با رهبر انقلاب:

سازمان کنفرانس اسلامی امروز مسئولیت سنگینی در قبال مسأله قدس دارد

سازمان کنفرانس اسلامی امروز مسئولیت سنگینی در قبال مسأله قدس دارد

رئیس جمهور تاکید کرد: ملت های مسلمان و سازمان کنفرانس اسلامی، امروز مسئولیت سنگینی در قبال مسأله قدس برعهده دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی صبح امروز چهارشنبه، در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران، سفرای کشورهای اسلامی و میهمانان شرکت‌کننده در سی و یکمین کنفرانس وحدت اسلامی با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب، ضمن تبریک میلاد پیامبر اسلام(ص)، امام جعفر صادق(ع) و هفته وحدت، گفت: قرن‌ها بشریت انتظار چنین روزی را می‌کشید و سالیان دراز مردم در میان زندگی خشن، جنگ، بی‌عدالتی، نخوت، غرور و تکبر در انتظار مولودی بودند که دعوت او به سوی وحدت، برادری، اخوت، تواضع و مهربانی در جامعه باشد.

وی افزود: مردم در آن شرایطی که جهل و خرافات بر اعتقادات آنها سلطه یافته بود و هر چه می‌خواستند از معنویت آن زمان به اصطلاح درک کنند؛ از بت‌کده‌ها، معبدها و کاهن‌ها بود، در انتظار مولودی بودند که با عقل و بینش، خدای یگانه را معرفی و مکارم اخلاقی را تکمیل کند.

روحانی اظهار داشت: مردم در انتظار کسی بودند که با مردم شور و مشورت کرده و به آنها بگوید؛ گوش، دهان و چشم کسی در جامعه بسته نیست و همه می‌توانند، ولو از مخالفین سخنان را بشنوند ولی بهترین آن را برگزیده و به آن عمل کنند.

رییس جمهور با بیان اینکه همه در انتظار مولودی بودند که جهان را با حکمت به موعظه حسنه و جدال احسن، دعوت کند و آن لیل سرمد را ضیاء و نور باشد، ادامه داد: مردم در انتظار مولودی بودند که بتواند جامعه انسانی را از انحراف و جهل، نجات دهد.

روحانی افزود: آن انتظار به پایان رسید و مولودی قدم در این جهان گذاشت که با پیام به او نبوت، ختم شد و با دعوت و رسالت او راه اندیشه‌ورزی، علم و دانش، گشایش یافت و او پیش‌رو علم و اخلاق در جامعه بشری گشت.

وی اظهار داشت: مولودی که نه تنها مردم دیروز جهان، بلکه همه مردم در امروز و آینده وام‌دار او هستند؛ گر چه پیامبری در این جهان پا گذاشت که با نفَس او مُرده‌ای زنده نمی‌شد، اما کتابی را برای بشر آورد که همه مردگان را زنده و روحی تازه بر کالبد بشر بدمد.

روحانی خاطرنشان کرد: گر چه او پیامبری نبود که با عصایش سحر ساحران را باطل کند، اما کلام و شیوه او برای همیشه تاریخ سحر ساحران را باطل و اندیشه انحرافی را به زوال کشید؛ و گر چه او عمری متوسط داشت و ۹۰۰ سال و هزار سال، عمر نکرد، اما قرآنی را آورد که تا ابد چراغ هدایت انسان باشد.

رییس جمهور با تأکید بر اینکه ما باید اخلاق، مشورت با مردم، تواضع، رحمت، عفو و گذشت را از پیامبر اسلام(ص)، بیاموزیم، گفت: پیامبر(ص) پیروز و فاتحی بود که در مکه بدون خون‌ریزی وارد شهر شد و این اولین بار است که فاتح پرچم سفید بالا می‌آورد و به سرسخت‌ترین دشمنانش امن می‌دهد.

وی ادامه داد: این پیامبر رحمتی است که نه تنها مسلمانان، حتی کفار و دشمنانش به رحمت، عدالت و حکمت او ایمان داشتند و در روزهای سخت و ظلم، کفار هم از ظلم و بی‌عدالتی به او پناه می‌آوردند، چرا که او ملجأ همه بود و راه علم و دانش را به همه آموخت.

رییس جمهور خاطرنشان کرد: پیامبر(ص) به ما آموخت نه تنها به پیران و موسپیدان باید احترام گذاشت، بلکه با کودکان نیز باید با احترام برخورد کرد و کمتر کسی می‌توانست در سلام دادن بر او سبقت جوید.

روحانی با بیان اینکه پیامبر اسلام(ص) پیروان همه ادیان را به همزیستی مسالمت‌آمیز دعوت می‌کرد، گفت: این همان چیزی است که می‌تواند هدف مشترک برای ادیان الهی باشد.

رییس جمهور گفت: همه می‌دانستند پیامبر(ص) اگر پیمانی ببندد، هرگز آن را نقض نمی‌کند، اما اگر دیگران آن پیمان را نقض کنند، با قدرت در برابر آنها ایستادگی خواهد کرد.

روحانی افزود: پیامبر(ص) ایستادگی، مقاومت و دفاع را به همه یاد داد و در سایه قدرتی که به مردم داد، امنیت و ثبات را در بلاد اسلامی آن زمان ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه پیامبر(ص) گر چه به سران جهان پیام داد، اما هرگز به دنبال کشورگشایی نبود و به هیچ کجا لشکرکشی نکرد، اظهار داشت: آنچه برای پیامبر(ص) اهمیت داشت این بود که راه و پیامش باقی بماند و پیروان او به این راه و سیره عامل باشند.

روحانی با تأکید بر اینکه امروز بیش از هر زمان دیگر به سیره پیامبر اسلام(ص) نیازمند هستیم، گفت: یا رسول‌الله(ص)؛ امروز دست بیعت مجدد ما را بپذیر و با دست کریمانه و نگاه مهربانانه‌ات، به سرزمین این منطقه، مسلمانان و مشکلاتی که جهان اسلام را فرا گرفته، نگاهی کن که این مشکلات چیزی جز فاصله گرفتن از راه قرآن، پیام و وحی تو نیست.

رییس جمهور خاطرنشان کرد: امروز پس از موفقیت‌های ملت‌های منطقه در مبارزه با تروریست‌ها و به جان هم انداختن آنها و مأیوس کردن گام به گام دشمنان این مرز و بوم، دشمنان به فکر توطئه‌افکنی جدید هستند و ما باید همچنان هوشیاری خود را در برابر دشمنان منطقه، صهیونیسم استکبار جهانی و آمریکا و اذناب آنها در منطقه حفظ کنیم.

روحانی افزود: آنها اکنون که می‌بینند تروریسم در منطقه راه به جایی نبرده، توطئه جدیدی را به راه انداختند و منطقه را تبدیل به انبار سلاح و باروت کرده و با بیت‌المال مسلمانان انواع سلاح‌ها را وارد منطقه کردند و هر روز مداخلات‌شان را در امور کشورهای منطقه بیشتر می‌کنند.

رییس جمهور اظهار داشت: آن روز که سوریه در گرماگرم مبارزه و جنگ با تروریست‌ها در کشور خود بود آمریکایی‌ها به بهانه‌های گوناگون پایگاه‌های هوایی را در این کشور بمباران می‌کردند و هرگاه پیروزی نصیب ملت سوریه می‌شد، رژیم صهیونیستی به بهانه‌های گوناگون این کشور را مورد حمله و بمباران قرار می‌داد.

وی خاطرنشان کرد: امروز دشمنان توطئه جدیدی را در برابر مسلمانان به راه انداختند و هدف بزرگ آزادی قدس شریف را نشانه گیری کرده اند.

رییس جمهور تأکید کرد: قدس شریف متعلق به مسلمانان و فلسطین است و جایی نیست که کسی بخواهد در آن، در برابر افکار و احساسات مردم ایستادگی کند و این ماجراجویی جدید استکبار جهانی در منطقه است.

روحانی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران اگر چه به حمایت از ملت‌ها بپا خواسته و خواهان حل مشکلات از طریق مذاکره است و هرگز با جابجایی مرزها در منطقه موافق نبوده، اما در برابر تجاوز استکبار نسبت به مقدسات اسلامی تحمل نخواهد داشت.

رییس جمهور ادامه داد: مسلمانان باید در برابر این توطئه بزرگ یکصدا ایستاده و مردم فلسطین، شجاع‌تر از گذشته در صحنه باشند.

روحانی با اشاره به اینکه کشورها و سازمان کنفرانس اسلامی امروز مسئولیت سنگینی در قبال مسأله قدس برعهده دارند، خطاب به مسلمانان جهان و ملت‌های منطقه، گفت: راه نجات ما بیعت با پیامبر اسلام(ص) و اجرای سیره و احکام پیامبر(ص) و اسلام در زندگی است.

کد مطلب 4164754

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