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۱۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۶:۲۶

زلاتکو کرانچار:

برکناری‌ام از سپاهان شایعه است

برکناری‌ام از سپاهان شایعه است

سرمربی سپاهان اصفهان گفت:صحبت از برکناری من تنها یک شایعه است و از سوی مدیریت باشگاه اولتیماتومی به من داده نشده است.

زلاتکو کرانچار در گفتگو با خبرنگار مهر، دقایقی قبل از شروع دیدار برابر استقلال تهران در پاسخ به این سوال که آیا اگر برابر استقلال نتیجه دلخواه را به دست نیاورید برکنار می شوید؟ گفت: صحبت برکناری من شایعه است و چنین چیزی درست نیست. ما تلاش می کنیم از تعطیلات نیم فصل به بهترین نحو استفاده کنیم و شروعی پرقدرت در نیم فصل دوم داشته باشیم.

وی در پایان و در پاسخ به این سوال که آیا از سوی مدیریت باشگاه به شما اولتیماتوم داده شده است؟ گفت: هیچکس به من اولتیماتومی نداده و مدیریت باشگاه از من حمایت می کند.

کد مطلب 4164864

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