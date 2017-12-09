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۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۱۸

واکنش معاون پیشین اقتصادی باشگاه پرسپولیس درباره اتهامات

واکنش معاون پیشین اقتصادی باشگاه پرسپولیس درباره اتهامات

مدیران سابق باشگاه پرسپولیس فعلا درباره انتقاد از قراردادهای عجیب این تیم سکوت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از استعفای علی اکبر طاهری مدیرعامل باشگاه پرسپولیس و پذیرش آن توسط وزیر ورزش و جوانان و روی کار آمدن حمیدرضا گرشاسبی، مستنداتی درباره عدم رعایت قواعد حرفه ای در قرارداد با برخی بازیکنان سابق پرسپولیس نظیر آنتونی گولچ مطرح شد که سکوت طاهری را به همراه داشت.

پس از خداحافظی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، محمدعلی ترکاشوند نیز با انتشار نامه ای اعلام کرد دیگر نمی تواند در این باشگاه فعالیت کند. معاون اقتصادی باشگاه پرسپولیس که نزدیک ترین شخص به طاهری محسوب می شد تقریبا در تمام قراردادهای این باشگاه، امضایش دیده می شود تا انگشت اتهام، سمت وی نشانه برود.

معاون اقتصادی پیشین باشگاه پرسپولیس در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره حاشیه های به وجود آمده در خصوص برخی قراردادها در زمان حضور وی و طاهری گفت: همه چیز به طور شفاف صورت گرفته است و جای هیچ ابهامی نیست! من حرفی در این باره فعلا نمی زنم.

ترکاشوند تنها به گفتن این جمله بسنده کرد و حاضر نشد درباره احتمال کسر امتیاز از این تیم به خاطر قرارداد با آنتونی گولچ صحبت کند و ترجیح داد همچون طاهری سکوت کرده و صحبت نکند.

کد مطلب 4166367

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