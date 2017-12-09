به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا عارف ظهر پیش از ظهر شنبه در مراسم افتتاح دفتر بنیاد امید ایرانیان شعبه چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه پیشرفت کشورهای اسلامی در سایه وحدت محقق می شود، اظهار داشت: وحدت رمز پیروزی است.

وی با اشاره به اقدام آمریکا در انتقال سفارت این کشور به قدس، عنوان کرد: اگر شاهد کار غیر قانونی ترامپ رئیس جمهور آمریکا در انتقال سفارتخانه از تل آویو به قدس هستیم به خاطر نبود وحدت در جهان اسلام است.

وی اظهار داشت: وحدت مسلمانان قدرتی است که دشمنان از آن هراس دارند.

رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با اشاره به دفتر بنیاد امید ایرانیان، ادامه داد: دفتر بنیاد امید ایرانیان نقش اتاق فکر را در استان ها برای توسعه و پیشرفت کشور بر عهده دارد.

وی اظهار داشت: بهره گیری از نخبگان، تقویت نهادهای مدنی و ایجاد ظرفیت سازی برای جوانان و ... از مهمترین برنامه های دفتر بنیاد امید ایرانیان در استان ها است.

کشور نیازمند احزاب فراگیر است

عارف ادامه داد: کشور نیازمند احزاب فراگیر است.

وی تصریح کرد: تا زمانی که چند حزب فراگیر در کشور ایجاد نشود باید به صورت بین حزبی فعالیت ها انجام شود.

رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به ظرفیت ها و مشکلات استان چهارمحال و بختیاری، بیان کرد: استان چهارمحال و بختیاری یکی از استان های پرظرفیت در کشور است که باید از این ظرفیت ها در مسیر توسعه این استان بهره گرفت.

وی تاکید کرد: کمبود منابع آب در چهارمحال و بختیاری از مشکلات این استان به شمار می رود که باید تلاش کرد این مشکل حل شود.