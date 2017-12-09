به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی رایتل، این اپراتور با حضور مستقیم و پررنگ خود با عنوان رویداد شهری رایتل از تاریخ ۱۸ تا ۲۴ آذرماه در شهر شیراز، سیم کارت خود را با طرح های تشویقی ویژه به مردم این شهر ارائه می‌دهد.

براساس این خبر در رویداد شهری شیراز، مراکز سیار فروش و خدمات رایتل در بیش از ۲۲ نقطه از شهر شیراز مستقر و علاوه بر معرفی خدمات رایتل به مردم شیراز، سیم کارت اعتباری رایتل همراه با یک سیم کارت هدیه دیگر تنها با پرداخت ۵ هزار تومان به متقاضیان عرضه خواهد شد.

گفتنی است با خرید سیم کارت اعتباری رایتل در این نقاط، مشترک بر روی هر سیم کارت دریافت شده یک گیگابایت اینترنت به همراه ۱۰ هزار دقیقه مکالمه درون شبکه برای هر ماه و به مدت شش ماه پس از فعال­سازی به عنوان هدیه، دریافت می­ کند.

همچنین مراکز حضور موقت در دسترس ­ترین نقاط شهر مستقر شده­ اند تا متقاضیان به راحتی امکان مراجعه به این نقاط را داشته باشند.