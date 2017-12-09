حضور بانوان در پست های مدیریتی استان زنجان باید تقویت شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان؛ ماهرخ بلوری در کارگروه تخصصی بانوان و خانواده استان، با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت بانوان در بخش‌های صنعت، کارآفرینی و اشتغال و سرمایه گذاری، اظهار کرد: با توجه به اینکه ظرفیت‌های موجود در حوزه کارآفرینی بانوان باید مورد حمایت قرار گیرد، لذا برای ایجاد اشتغال بانوان در بخش صنعت لازم است ارتباط با فعالان این بخش در استان برقرار شود و برای سرمایه گذاری بانوان در بخش صنعت نیز باید ظرفیت‌های موجود شناسایی شود.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری زنجان، بخشی از بازار کار به ویژه در حوزه صنعت را متعلق به بانوان دانست و گفت: حضور بانوان کارآفرین و سرمایه گذاری این قشر در بخش صنعت، از جمله موضوعات مهم و اثرگذار در حوزه اقتصاد، اشتغال و تولید است؛ به گونه‌ای که باید از ظرفیت حضور بانوان در بخش صنعت استفاده بهینه صورت گیرد.

وی با بیان اینکه مشارکت فعال زنان در عرصه های اقتصادی به عنوان یک اصل پذیرفته شده است، افزود: اهمیت فعالیت نهادهای مدنی و تشکل های فعال بانوان از جمله انجمن زنان کارآفرین، به عنوان نهاد واسط میان دولت و مردم، جهت ارائه فکر و ایده های جدید، ضروری است و در راستای توسعه فرهنگ کار آفرینی بانوان، می توان از ظرفیت رسانه ها و شبکه های اجتماعی در جهت اطلاع رسانی، آگاه سازی و برخورداری بیشتر از امکانات آموزشی، استفاده کرد.

بلوری ارتقای سطح مشارکت زنان در عرصه اقتصادی و کارآفرینی را اجتناب ناپذیر دانست و ابراز کرد: با توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی در استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های مغفول مانده، می توان اقدامات موثری در خصوص افزایش مشارکت زنان در عرصه اقتصادی و کارآفرینی و توسعه مدیریت بانوان فعال در این حوزه ها انجام داد.

وی بر اهمیت توجه به زنان کارآفرین، تقویت و رفع موانع کاری آنها برای حضوری قدرتمند در عرصه های اقتصادی و افزایش تعداد زنان کارآفرین به واسطه استفاده از پتانسیل زنان کارآفرین استان تاکید کرد و ادامه داد: تقویت روحیه خودباوری، تقویت جامعه زنان در خصوص مهارت های روز، اطلاع رسانی از شرایط بازار کسب و کار و تجارت در حوزه برنامه های کارآفرینی صنعتی زنان، امری حیاتی است و شناسایی زمینه های کارآفرینی این قشر در استان می تواند از طریق مطالعات پژوهشی تسهیل شود.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری زنجان، با اشاره به سیاست ها و برنامه های دولت در خصوص پیش بینی حضور ۳۰ درصدی زنان شاغل در پست های مدیریتی تا پایان برنامه ششم توسعه، گفت: در حال حاضر در ۷۵ دستگاه اجرایی استان، ۵۸.۰۹ درصد از کارکنان رسمی و پیمانی را آقایان و ۴۱.۹۱ درصد را زنان تشکیل می دهند و همچنین ۲۸۴۰ پست مدیریتی در سطح میانی و پایه تعریف شده که نسبت اختصاص پست های مدیریتی به زنان از کل پست های مدیریتی موجود در مقایسه با مردان، ۱۲.۲۵ درصد است.