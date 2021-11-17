پایان تصویربرداری فیلم کوتاه «پارادوپینگ»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلمبرداری فیلم کوتاه «پارادوپینگ» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی محمدرضا حسنی‌رنجبر و نویسندگی رضا فهیمی به پایان رسید و این فیلم وارد مرحله تدوین شد.

عوامل «پارادوپینگ» عبارتند از تهیه‌کننده و کارگردان: محمدرضا حسنی‌رنجبر، نویسنده و مشاور کارگردان: رضا فهیمی، مدیر فیلمبرداری: حامد بقائیان، تدوین: علیرضا احمدی‌طیفکانی، صدابردار: سیدوحید رضویان، طراح صحنه و لباس: الهام خدابنده‌لو، مدیر تولید: احمد دهقان‌رحیمی، منشی صحنه: میترا قلندری، بازیگردان: رضا فهیمی، دستیار اول فیلمبردار: یوسف صفایی، دستیار کارگردان: آیلین نوشاد، گروه فیلمبرداری: عباس رزاقی، آرمان صیدی، مجتبی علی‌یزدی، بهنام نجاتعلی، عکاس و فیلمبردار پشت‌صحنه: نادر زینلی و مرتضی زینلی، دستیاران صدابردار: مرتضی سامانی و علیرضا رجبعلی پور، دستیاران صحنه: امیرحسین شریف، ابوالفضل زارع، یاسین معاذاللهی، دستیار لباس: فاطمه عرب، دستیار تولید: امیرعباس یحیوی، بازیگران: هادی بمانادی، محمدرضا قدس ولی، فاطمه رادمنش، احمد دهقان‌رحیمی، امیرعلی زبردست، سیدحمید سجادی، احمد سلطانی، امیرحسین شریف، محمدعرفان صادقی، امیرطاها پوراسماعیل‌زاده و محمد رویگر.