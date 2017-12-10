کاروان دانش آموزان دختر چابهاری به اردوی راهیان نور اعزام شد

حسن نوروزی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: نخستین گروه از دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان چابهار جهت بازدید از مناطق عملیاتی جنوب کشور به این مناطق اعزام شدند.

وی با اشاره به اهمیت نقش اردوی راهیان نور در میان دانش آموزان افزود: هدف از اعزام کاروان ‌های راهیان نور به مناطق عملیاتی، ترویج فرهنگ مقاومت و حفظ روحیه ایثار و همچنین تشریح ارزش های دفاع مقدس است.

وی با اشاره به اینکه برای انتقال ارزش‌ها و همچنین آرمان‌های انقلاب و دفاع مقدس باید برنامه‌ریزی شود، ادامه داد: اردوهای راهیان نور فرصت مناسبی برای پیوند فرهنگ دفاع مقدس با نسل چهارم انقلاب است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان چابهار خاطر نشان کرد: در اولین مرحله اعزام راهیان نور دانش آموزی این شهرستان، ۷۲ نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسطه در قالب دو دستگاه اتوبوس به اردوهای راهیان نور جنوب کشور اعزام شدند.