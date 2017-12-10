  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۹ آذر ۱۳۹۶، ۸:۲۶

مدیر آموزش و پرورش چابهار:

کاروان دانش آموزان دختر چابهاری به اردوی راهیان نور اعزام شد

کاروان دانش آموزان دختر چابهاری به اردوی راهیان نور اعزام شد

چابهار - مدیر آموزش و پرورش چابهار گفت: نخستین گروه از دانش آموزان دختر چابهاری با بدرقه جمعی از مسئولین، فرهنگیان و بسیجیان این شهرستان راهی مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند.

حسن نوروزی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: نخستین گروه از دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان چابهار جهت بازدید از مناطق عملیاتی جنوب کشور به این مناطق اعزام شدند.

وی با اشاره به اهمیت نقش اردوی راهیان نور در میان دانش آموزان افزود: هدف از اعزام کاروان ‌های راهیان نور به مناطق عملیاتی، ترویج فرهنگ مقاومت و حفظ روحیه ایثار و همچنین تشریح ارزش های دفاع مقدس است.

وی با اشاره به اینکه برای انتقال ارزش‌ها و همچنین آرمان‌های انقلاب و دفاع مقدس باید برنامه‌ریزی شود، ادامه داد: اردوهای راهیان نور فرصت مناسبی برای پیوند فرهنگ دفاع مقدس با نسل چهارم انقلاب است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان چابهار خاطر نشان کرد: در اولین مرحله اعزام راهیان نور دانش آموزی این شهرستان، ۷۲ نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسطه در قالب دو دستگاه اتوبوس به اردوهای راهیان نور جنوب کشور اعزام شدند.

کد خبر 4167323

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها