به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری خراسان رضوی، هادی شریفان رئیس اداره میراث فرهنگی نیشابور صبح امروز دوشنبه ۲۰ آذر ۹۶ گفت: «این مستند با همکاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی در خصوص صنایعدستی ویژه نیشابور ازجمله لحافدوزی، گلیمبافی، فرت بافی، رنگرزی، آهنگری، دواتگری، مسگری، فیروزهتراشی، معرق چوب، قلمزنی، علمسازی، سفالگری است.»
او افزود: «در این مستند به بعضی رشتههای صنایعدستی که کمفروغ شده و رو به فراموشی رفتهاند توجه شده است.»
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری شهرستان نیشابور تصریح کرد: «امیدواریم با کمک دانشگاه نیشابور بتوانیم برای احیای این رشتههای صنایعدستی اقدام کنیم ضمن اینکه صنایعدستی امروزه از اهمیت ویژهای در رشد فرهنگ، اقتصاد و معیشت مردم برخوردار و دارای بازارهای داخلی و بینالمللی خوبی است.»
او ادامه داد: «این مستند قرار است در ایام نوروز از شبکههای صداوسیمای خراسان رضوی، مستند، جامجم و شبکه چهار پخش شود.»
رئیس اداره میراثفرهنگی نیشابور از آغاز ساخت و فیلمبرداری مستند صنایعدستی ویژه نیشابور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری خراسان رضوی، هادی شریفان رئیس اداره میراث فرهنگی نیشابور صبح امروز دوشنبه ۲۰ آذر ۹۶ گفت: «این مستند با همکاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی در خصوص صنایعدستی ویژه نیشابور ازجمله لحافدوزی، گلیمبافی، فرت بافی، رنگرزی، آهنگری، دواتگری، مسگری، فیروزهتراشی، معرق چوب، قلمزنی، علمسازی، سفالگری است.»
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