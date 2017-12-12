به گزارش خبرنگار مهر، بیژن زنگنه وزیر نفت در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به سؤال ملی حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر درباره علت اجرای طرح برندینگ در زمینه توزیع فرآورده‌های نفتی اظهار داشت: در دستورالعمل این برنامه، تمام مستندات قانونی و سیاست‌های وزارت نفت در زمینه توزیع و پخش فرآورده‌های نفتی ذکر شده است.

وی افزود: در دولت قبل مصوب شده بود که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی واگذار شود، اما به دلیل گستردگی و مشکلات این مسئله، ما در سال ۹۲ این مصوبه را پس گرفتیم اما به ما حکم شد که جایگاه‌های عرضه سوخت را بفروشیم و شبکه توزیع را نیز به استثنای انبارهای اصلی واگذار کنیم.

وزیر نفت گفت: هدف اجرای طرح برندینگ این است که گردش مالی بین شرکت‌های پخش، جایگاه‌داران و کامیون‌داران جمع شود و وضعیت جایگاه‌ها نیز ساماندهی شود.

زنگنه با رد انحصاری بودن این شرکت‌ها تصریح کرد: ما برای این اقدام مستند قانونی هم داریم که قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱ است.

وی ادامه داد: البته برخی جایگاه‌داران شبهاتی هم دارند که من اعلام کرده‌ام تا شبهات آنها برطرف نشده، تعداد شرکت‌ها را اضافه نکنند.

وزیر نفت عنوان کرد: اجرای این طرح باعث کاهش تصدی‌گری دولت می‌شود و وضعیت جایگاه‌های عرضه سوخت نیز ساماندهی خواهد شد.

در نهایت نماینده سؤال‌کننده و عموم نمایندگان از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند.