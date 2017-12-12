۱۲ میلیارد ریال غرامت به کلزاکاران استان قزوین پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، کلانتری روز سه شنبه درجلسه توجیه بیمه محصولات کشاورزی که با حضور معاونین و مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین برگزار شد اظهار کرد: در سال زراعی گذشته خسارت به محصولات کشاورزی کلزا، گندم دیم و جو آبی و دیم دراراضی کشاورزی استان وارد شد که برای بخش عمده از محصولات خسارت دیده غرامت پرداخت شده است.

وی افزود: طی سال گذشته در محصولات باغی نیز ۸ هزار و ۶۸۳ هکتار از باغات استان بیمه شده که ۵ هزار هکتار باغ انگور می باشد که ۱۳۵میلیارد ریال غرامت بابت باغات انگور خسارت زده پرداخت شده است.

وی یاد آور شد: سرجمع محصولات باغی ۱۵۰۰ میلیارد ریال است که با ید غرامت به کشاورزان پرداخت شود.

مدیر بیمه محصولات کشاورزی استان قزوین در ادامه گفت : امسال در محصول گندم آبی و دیم بیمه پایه ای در نظر گرفته شده که تاکنون ۳۴ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشت شده گندم بیمه شده است.

وی پیش بینی کرد : در سال زراعی جاری ۴۵ هزار هکتار از اراضی کشت شده گندم بیمه شود.

کلانتری یاد آور شد : بیمه پایه ای محصولات کشاورزی شامل خسارت سرمازدگی، یخبندان زمستانه و خشکسالی دراثر کاهش بارندگی است که امسال با همکاری کشاورزان این میزان سطح بیمه افزایش یافته است.

مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی گفت : در محصولات باغی نیز امسال؛ با توجه به اینکه سه محصول انگور، پسته و سیب تحت پوشش بیمه پایه ای قرار گرفته اند مبلغ ۷۰ هزار تومان برای هر هکتار تعیین شده که امیدواریم این میزان سطح افزایش یابد.

کلانتری تاکید کرد : صندوق بیمه محصولات کشاورزی آمادگی دارد برای تحت پوشش بیمه قرار دادن تمام سطوح قابل کشت باغات انگور و سایر باغات را بصورت پایه ای یا عمومی دارد.

این مقام مسوول خاطر نشان ساخت : امسال برای اولین بار بیمه دام روستایی و عشایری را در دستور کار قرار داده ایم که دامداران استان می توانند از این فرصت بخوبی استفاده کنند.

مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان گفت : در سال زراعی ۹۶-۹۵؛ بیش از ۴۴ هزار و ۷۶۶ هکتار از اراضی زراعی و باغی استان تحت پوشش بیمه کشاورزی قرار گرفته اند .

کلانتری افزود : از این میزان سطح بیمه ۳۵ هزار و ۴۴۸ هکتار محصولات زراعی، ۸ هزار و ۶۸۳ هکتار محصولات باغی و ۶۳۵ هکتار تنه درختان می باشد.

وی یاد آور شد : همچنین طی این مدت ۲۳ میلیون و ۸۰۱ هزار و ۶۶۴ قطعه طیور و ۱۵ هزار و ۴۶۶ راس دام بیمه شده است.

کلانتری اضافه کرد : میزان کل حق بیمه دریافت شده طی این مدت ۲۱۷ میلیارد و ۶۹۱ میلیون و ۴۷ هزار ریال است.

وی اظهار داشت: از این میزان حق بیمه دریافت شده ۹۳ میلیارد و ۷۳۱ میلیون و ۳۶۴ هزار ریال سهم بیمه گذار و ۱۲۳ میلیارد و ۹۵۹ میلیون و۶۸۳ هزار ریال سهم دولت است.

مدیر صندوق بیمه کشاورزی استان یاد آور شد طی ای مدت ۴۱ میلیارد ریال بابت غرامت بیمه به کشاورزان پردخت شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان قزوین هم در این جلسه گفت : بیمه محصولات زراعی و باغی بهترین راه برای جبران خسارت های احتمالی در بخش کشاورزی است.

مسعود ربانی افزود : بیمه محصولات کشاورزی لازم و ضروری است و در صورت بروز خسارتهای احتمالی بیمه می تواند پشتیبان کشاورزان باشد بنابراین باید با آگاه کردن کشاورزان از خطرات و خسارت های احتمالی پیش رو کشاورزان را به بیمه کردن محصولات کشاورزی و باغی خود تشویق کرد.