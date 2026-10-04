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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۱

تداوم مواج بودن سواحل استان بوشهر تا چهارشنبه؛ دمای هوا افزایش می‌یابد

تداوم مواج بودن سواحل استان بوشهر تا چهارشنبه؛ دمای هوا افزایش می‌یابد

بوشهر- کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر از تداوم وزش باد شمال‌غربی و مواج بودن سواحل خبر داد و گفت: روزهای چهارشنبه و پنجشنبه افزایش دمای نسبی برای سطح استان پیش بینی می شود.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی تا روز چهارشنبه، با تداوم وزش بادشمال غربی روی دریا، سواحل استان در برخی از ساعات مواج خواهند بود. همچنین روزهای چهارشنبه و پنجشنبه افزایش دمای نسبی برای سطح استان پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، وزش باد، احتمال خیزش گردوخاک محلی در مناطق مستعد و فردا مه صبحگاهی خواهد بود.

وی گفت: جهت وزش باد غالباً غربی تا شمال غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و روی دریا ۱۶ تا ۴۴ گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر یادآور شد: ارتفاع موج دریا ۹۰ تا ۱۵۰ سانتی‌متر، در مناطق شمالی از امشب گاهی تا ۱۸۰ سانتی‌متر خواهد بود.

کد مطلب 6967388

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