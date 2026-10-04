به گزارش خبرنگار مهر، سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان کشور این روزها، یعنی از ۱۱ تا ۱۶ مهرماه، در اصفهان در حال برگزاری است و به گفته فرجی، مدیر امور استان‌های این جشنواره، اکران آثار منتخب جشنواره در استان‌ها با استقبال سینماداران در همه استان‌ها مواجه شده است.

در این راستا، برای اولین‌بار آثار منتخب دوره سی‌وهشتم در ۳۱ استان کشور روی پرده می‌روند تا در این دوره شاهد برگزاری جشنواره‌ای به گستردگی ایران باشیم.

ایجاد فضایی پرنشاط برای کودکان و نوجوانان به بهانه جشنواره در این شرایط کشور، از جمله محورهای اصلی برگزاری این دوره از جشنواره است و بر این اساس، ستاد برگزاری با درخواست سینماداران برای نمایش آثار منتخب در همه استان‌ها موافقت کرد.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، منتخب فیلم‌های بخش مسابقه در ۳۱ استان کشور و در قالب سانس‌های ویژه دانش‌آموزی اکران می‌شوند و نمایش این آثار در سانس‌های صبح انجام خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: در راستای بهره‌مندی کودکان و نوجوانان استان از آثار برتر سینمای کودک کشور، همزمان با برگزاری سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در اصفهان، خراسان جنوبی هم برای اولین سال میزبان اکران آثار منتخب این دوره از جشنواره است.

محمود رمضانی اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، چهار فیلم منتخب جشنواره شامل «نگهبان خورشید» در روز یکشنبه، «یکی میاد دنبالم» در روز دوشنبه، «عموی بچه‌ها» در روز سه‌شنبه و «شوتینگا» در روز چهارشنبه برای علاقه‌مندان و مخاطبان کودک و نوجوان استان به روی پرده سینماهای منتخب می‌رود.

رمضانی در ادامه خاطرنشان کرد: خراسان جنوبی در گروه اول استان‌های میزبان جشنواره قرار دارد؛ گروهی که شامل ۱۵ استان، از جمله خراسان رضوی، خراسان شمالی، یزد، فارس، کرمان و دیگر استان‌های منتخب است که این همزمانی اکران، فرصتی بسیار ارزشمند را برای تماشای آثار روز سینمای کودک برای مخاطبان استان فراهم کرده است.

وی همچنین یادآور شد: سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان از ۱۱ تا ۱۶ مهرماه در اصفهان در حال برگزاری است و امیدواریم که با این نمایش فیلم‌های منتخب این جشنواره، فضایی شاد و تجربه‌ای فرهنگی برای دانش‌آموزان و خانواده‌های گرامی آنها فراهم شود.

به گفته رمضانی، این فیلم‌های منتخب در دو سینمای فردوسی و بهمن بیرجند اکران می‌شوند و بهای بلیت نیز ۵۰ هزار تومان است.