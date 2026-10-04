به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از چند پروژه صنعتی در حال احداث جهاد کشاورزی استان، با اشاره به برنامه‌های حمایتی برای خرید زرشک از کشاورزان، اظهارکرد: امسال نیز تلاش خواهیم کرد زرشک با قیمت مناسب از کشاورزان خریداری شود تا منافع تولیدکنندگان این محصول راهبردی استان بیش از گذشته تأمین شود.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به برگزاری برنامه «یکشنبه‌های صنعتی» و بازدید مستمر از واحدهای تولیدی استان افزود: امروز از سه واحد تولیدی متعلق به مجموعه جهاد کشاورزی خراسان جنوبی که در شهرک‌های صنعتی مستقر هستند، بازدید شد و روند اجرای این طرح‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه حدود ۹۸ درصد زرشک جهان در ایران تولید می‌شود و خراسان جنوبی قطب اصلی تولید این محصول است، اظهار کرد: سال گذشته زرشک با قیمت مناسبی از کشاورزان خریداری شد و امسال نیز تأکید ما بر این است که با حمایت از تولیدکنندگان و فرآوری‌کنندگان، این محصول به نحو شایسته و با قیمت مناسب از دست کشاورز خریداری شود.

هاشمی ادامه داد: مقرر شده است اتاق بازرگانی با همکاری مجموعه مدیریت جهاد کشاورزی، نشستی برای تعیین قیمت مناسب زرشک برگزار کند تا زمینه خرید این محصول به صورت مستقیم و بدون واسطه از کشاورزان فراهم شود.

وی با اشاره به یکی از واحدهای فرآوری زرشک که در جریان این بازدید مورد بررسی قرار گرفت، گفت: این پروژه اکنون بیش از ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با توجه به روند اجرای آن، پیش‌بینی می‌کنیم با پیگیری جدی، در دهه فجر به بهره‌برداری برسد.

استاندار خراسان جنوبی افزود: این واحد پس از بهره‌برداری برای بیش از ۶۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهد کرد و زرشک را به صورت مستقیم از کشاورزان خریداری و فرآوری می‌کند که می‌تواند نقش مهمی در حذف واسطه‌ها، افزایش ارزش افزوده و حمایت از تولیدکنندگان داشته باشد.

هاشمی همچنین به بازدید از یک مجموعه دانش‌بنیان فعال در حوزه تولید ادوات و ماشین‌آلات کشاورزی اشاره کرد و گفت: این مجموعه با همکاری جهاد کشاورزی و توسط چهار نفر از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی راه‌اندازی شده و در زمینه تولید تجهیزات مورد نیاز بخش کشاورزی از جمله دستگاه‌های مرتبط با زرشک و زعفران و سایر ماشین‌آلات کشاورزی فعالیت می‌کند.

وی این مجموعه را نمونه‌ای از ظرفیت جوانان و دانش‌آموختگان استان دانست و افزود: تجهیزات و ماشین‌آلات این واحد بر اساس دانش و فناوری روز تولید می‌شود و فعالیت آن می‌تواند به تأمین نیاز بخش کشاورزی و توسعه تولیدات دانش‌بنیان در استان کمک کند.

استاندار خراسان جنوبی همچنین درباره سومین پروژه مورد بازدید گفت: این طرح در حوزه تولید خوراک دام و طیور فعالیت دارد و با ظرفیت تولید روزانه بیش از ۶ هزار تن در حال احداث است. این پروژه نیز تاکنون بیش از ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و برای تکمیل به تسهیلات نیاز دارد.

هاشمی با بیان اینکه هر سه پروژه بازدیدشده نیازمند تأمین منابع مالی هستند، عنوان کرد: از محل مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان که بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان برای تسهیلات طرح‌های مختلف اختصاص یافته است، منابع مورد نیاز این واحدها تأمین خواهد شد.

هاشمی تأکید کرد: حمایت از واحدهای تولیدی، تکمیل زنجیره ارزش محصولات راهبردی استان و هدایت منابع مالی به سمت طرح‌های دارای اشتغال و ارزش افزوده، از اولویت‌های مدیریت استان است.