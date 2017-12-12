زلزله غرب کشور موجب همبستگی و همدلی بیشترمردم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش در پاسخ به نامه محبت آمیز وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، از تلاش های بی شائبه وزیر محترم و همه معاونت های آن وزارتخانه قدردانی کرد.



متن کامل پاسخ فرماندهی کل ارتش به وزیر بهداشت به این شرح است:



«بسمه تعالی

جناب آقای دکتر سیدحسن هاشمی

وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



با سلام و احترام، از نامه محبت آمیز جناب عالی در قدردانی از ارتش جمهوری اسلامی ایران صمیمانه تشکر می کنم.

زلزله غرب کشور اگرچه موجب تاثر، غم و اندوه آحاد ملت شریف ایران و همچنین کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران شد، اما از منظری دیگر یادآور روح همبستگی و همدلی ایران سربلند اسلامی در همدردی و کمک به برادران و خواهران مصیبت دیده است.

ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز متالم از درد و رنج مردم غیور و همراه با کاروان عظیم امداد رسانی، به انجام وظیفه ذاتی، انسانی و دینی خود پرداخته و خدای بزرگ را برای این توفیق خدمت رسانی شاکر است.

از همت والای حضرتعالی و تلاش های بی شائبه کارکنان خدوم و شریف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت درمان آن وزارتخانه، مدیریت اورژانس کشور، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و سایر دانشگاه های علوم پزشکی که از همان لحظات اولیه به امداد رسانی پرداخته و حماسه آفریدند تشکر می کنم.

توفیقات روزافزون شما را از درگاه حضرت احدیت مسئلت می نمایم.

فرمانده کل ارتش ج. ا.ا

سرلشکر ستاد سید عبدالرحیم موسوی»