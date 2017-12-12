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۲۱ آذر ۱۳۹۶، ۱۹:۲۶

امیر موسوی در پاسخ به نامه وزیر بهداشت:

زلزله غرب کشور موجب همبستگی و همدلی بیشترمردم شد

زلزله غرب کشور موجب همبستگی و همدلی بیشترمردم شد

فرمانده کل ارتش در پاسخ به نامه وزیر بهداشت گفت: زلزله غرب کشور اگرچه موجب غم و اندوه آحاد ملت ایران شد اما از منظری دیگر یادآور روح همبستگی و همدلی ایران سربلند اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر  سید عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش در پاسخ به نامه محبت آمیز وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، از تلاش های بی شائبه وزیر محترم و همه معاونت های آن وزارتخانه قدردانی کرد.
 
متن کامل پاسخ فرماندهی کل ارتش به وزیر بهداشت به این شرح است:
 
«بسمه تعالی

جناب آقای دکتر سیدحسن هاشمی

وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
   
با سلام و احترام، از نامه محبت آمیز جناب عالی در قدردانی از ارتش جمهوری اسلامی ایران صمیمانه تشکر می کنم.

زلزله غرب کشور اگرچه موجب تاثر، غم و اندوه آحاد ملت شریف ایران و همچنین کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران شد، اما از منظری دیگر یادآور روح همبستگی و همدلی ایران سربلند اسلامی در همدردی و کمک به برادران و خواهران مصیبت دیده است.

ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز متالم از درد و رنج مردم غیور و همراه با کاروان عظیم امداد رسانی، به انجام وظیفه ذاتی، انسانی و دینی خود پرداخته و خدای بزرگ را برای این توفیق خدمت رسانی شاکر است.

از همت والای حضرتعالی و تلاش های بی شائبه کارکنان خدوم و شریف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت درمان آن وزارتخانه، مدیریت اورژانس کشور، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و سایر دانشگاه های علوم پزشکی که از همان لحظات اولیه به امداد رسانی پرداخته و حماسه آفریدند تشکر می کنم.

توفیقات روزافزون شما را از درگاه حضرت احدیت مسئلت می نمایم.  

فرمانده کل ارتش ج. ا.ا

سرلشکر ستاد سید عبدالرحیم موسوی»

کد مطلب 4170451
هادی رضایی

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