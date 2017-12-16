«فیلشاه» به جشنواره ملی فیلم فجر ارایه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با اتمام مراحل نهایی تولید انیمیشن سینمایی «فیلشاه»، نسخه اولیه تازه ترین محصول «هنر پویا» طی روزهای گذشته به دفتر سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر ارایه شده است.

به احتمال زیاد «فیلشاه» تنها انیمیشن سینمایی است که قصد دارد در این رویداد سینمای با آثار رئال رقابت کند.

هادی محمدیان، کارگردان «فیلشاه» درباره رقابت این انیمیشن با آثار رئال گفت: در وضعیت کنونی من معتقدم باید اجازه داد فیلم‌های انیمیشن نیز در کنار فیلم‌های رئال رقابت کنند. به غیر از چند بخش، در باقی بخش‌ها مانند کارگردانی و فیلمنامه هیچ تفاوتی میان آثار انیمیشن و رئال نیست و ما نیز از رقابت با فیلم‌های رئال ابایی نداریم.

«فیلشاه» به کارگردانی هادی محمدیان و تهیه کنندگی حامد جعفری، انیمیشنی ۹۰ دقیقه ای است که در تولید آن بیش از ۲۰۰ نفر مشارکت داشته‌اند. داستان «فیلشاه» در جنگلی در آفریقا رقم می‌خورد. رییس گله فیل‌ها صاحب فرزندی می ‌شود که همه انتظار دارند جانشین رییس گله باشد اما برخلاف تصور همه، «شادفیل» بسیار دست و پا چلفتی است و هیکل گنده‌اش همیشه سبب تخریب و خرابکاری می ‌شود.

«فیلشاه» به عنوان محصول جدید گروه «هنرپویا» با سرمایه گذاری این گروه به عنوان یک کمپانی خصوصی، بنیاد سینمایی فارابی و موسسه تصویر شهر تولید شده است.