برگزیدگان موسیقی در سال ۹۵ معرفی شدند/ یاد افشین یداللهی زنده شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جشن سالانه موسیقی ما با معرفی برگزیدگان موسیقی کشور در سال ۹۵ در بخش های مردمی و کارشناسی شامگاه شنبه ۲۵ آذر با حضور تعدادی از هنرمندان مطرح موسیقی در تالار وحدت تهران برگزار شد.

پخش نماهنگی در پاسداشت شهدای هشت سال دفاع مقدس و رزمندگان مدافع حرم بخش اول مراسم را تشکیل می داد. بعد از پخش این قطعه، گروه موسیقی «کاکوبند» در قالب یک پرفورمنس قطعات بی کلامی را اجرا کرد.

بعد از اجرای زنده گروه «کاکوبند» کلیپی از دوره های قبلی برگزاری جشن سالانه «موسیقی ما» به نمایش در آمد. بعد از این بخش سیامک انصاری با حضور روی صحنه از نامگذاری چهارمین جشن خانه موسیقی به نام «جشن همدلی هنرمندان موسیقی» یاد کرد. البته قطعی صدای میکروفن وی باعث شد که وی لحظاتی را با گفتگوی غیررسمی با مخاطبان بگذراند.

پس از این بخش از برنامه بود که در حضور هوشنگ کامکار، میلاد کیایی، کیخسرو پورناظری و محمد سریر برگزیده بخش آلبوم برگزیده مدرن، کلاسیک ایرانی و ملل شاخه کارشناسی معرفی شد.

یک جایزه برای احمد پژمان

در این بخش آلبوم «دیور تیمنتو» ساخته احمد پژمان تندیس طلایی را دریافت کرد.

احمد پژمان بعد از دریافت جایزه خود گفت: فکر می کنم برای دریافت این جایزه پارتی بازی شده است و ذکر این نکته ضروری است که اصلا فکر نمی کردم جشن سالانه موسیقی ما تا این حد خوب برگزار شود.

جایزه ای برای شجریان و مشکاتیان

در بخش آلبوم برگزیده با کلام موسیقی سنتی و اصیل ایرانی به انتخاب کارشناسان آلبوم «طریق عشق» به آهنگسازی پرویز مشکاتیان و خوانندگی محمدرضا شجریان اثر برگزیده شناخته شد.

جایزه ناشر برتر به ماهور رسید

جایزه بهترین ناشر نیز به موسسه فرهنگی هنری ماهور به مدیریت محمد موسوی اهدا شد.

تندیس طلایی برای صادقی نژاد و سالار عقیلی

در بخش بهترین آلبوم با کلام موسیقی سنتی و اصیل ایرانی شاخه انتخاب مردمی آلبوم «از تنهایی گریه مکن» به آهنگسازی ابوالفضل صادقی نژاد و خوانندگی سالار عقیلی تندیس طلایی را دریافت کرد.

سالار عقیلی بعد از دریافت تندیس خود گفت: بسیار خوشحالم این جایزه را از دست مردم عزیز دریافت می کنم، اما جا دارد تشکر ویژه ای از استاد صدیق تعریف داشته باشیم که استاد همیشگی من در راه موسیقی بوده اند. بسیار هم خوشحالم که دیشب فرزندم ماهور در جشنواره نوای خرم جایزه خود را دریافت کرد و امشب من جایزه ای را دریافت می کنم.

ابوالفضل صادقی نژاد که هم اکنون مدیر شورای ارزشیابی و نظارت دفتر موسیقی وزارت ارشاد است پس از دریافت جایزه خود ضمن قدردانی از مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد در توجه به موسیقی اصیل ایرانی عنوان کرد: این گردهمایی و نشست به همت و تلاش سایت موسیقی ما است که جا دارد از همه این عزیزان قدردانی داشته باشم. موسیقی هنری با ارزش است که حقیقت آن صوت است، پس یقینا اثری که ساخته می شود و در دل مردم جای می گیرد دستاورد یک فرد نیست بلکه مجموعه همکاری چند نفره ای است که می تواند در جذب مخاطب تاثیرگذار باشد.

داماهی جایزه برد

در بخش بهترین آلبوم تلفیقی و تجربی به انتخاب کارشناسان آلبوم «داماهی» با هنرمندی گروه داماهی تندیس طلایی را دریافت کردند.

لالایی با تندیس طلا

تندیس طلایی بهترین قطعه تلفیقی و تجربی شاخه انتخاب مردمی نیز به قطعه «لالایی» به آهنگسازی علیرضا افکاری و علی زندوکیلی تعلق گرفت.

علی زندوکیلی بعد از دریافت جایزه اش گفت: خوشحالم این قطعه با تلاش علیرضا افکاری، افشین مقدم، محمود شبیری، سپهر صاحبی و سعید زمانی توانست جایزه بهترین قطعه را دریافت کند.

تجلیل از کیهان کلهر

بخش بعدی مراسم به نکوداشت کیهان کلهر نوازنده و آهنگساز مطرح موسیقی ایرانی اختصاص داشت که در ابتدای این بخش ضمن نمایش کلیپی با صحبت های محمود دولت آبادی، فاطمه معتمدآریا، عثمان محمدپرست گوشه هایی از فعالیت های بین المللی این هنرمند جهانی موسیقی کشورمان برای حاضران در مراسم به نمایش در آمد.

احمد پژمان، محمدرضا درویشی و پروین بهمنی هنرمندانی بودند که با حضور در صحنه از مقام هنری کیهان کلهر با اهدای تندیس طلایی قدردانی کردند.

احمد پژمان با اشاره به ویژگی های هنری این نوازنده بیان کرد: زمانی آقای کلهر من را به یکی از گروه های هنری برای اجرای یکی از قطعه هایم معرفی کرد که من هیچ گاه فرصت نشد از او به جهت این اقدامش قدردانی کنم. او هنرمندی است که در حوزه موسیقی اصیل ایرانی نوازنده ای بی نظیر است. او هنرمندی است که علاوه بر نوازندگی در عرصه آهنگسازی نیز نوازنده ای جهانی به حساب می آید.

کیهان کلهر هم در سخنانی گفت: از جامعه موسیقی ایران به جهت این لطف بسیار قدردانی می کنم و خوشحالم که این جایزه را دریافت کردم.

جای خالی زنده یاد مرتضی احمدی

بعد از اتمام این بخش نوبت به اهدای جوایز ویژه بخش قدردانی از نوازنده پیشکسوت و بهترین آلبوم موسیقی نواحی در حضور هنگامه اخوان، محمدعلی بهمنی، فواد حجازی و علیرضا قربانی رسید.

در این بخش فخری ملک پور نوازنده پیشکسوت پیانو و آلبوم «صدای طهرون قدیم ۲» به خوانندگی زنده یاد مرتضی احمدی تندیس طلا گرفتند.

بابک چمن آرا ناشر آلبوم «صدای طهرون قدیم» ضمن تاکید بر ادامه حمایت و پشتیبانی از زلزله زدگان کرمانشاهی گفت: آقای احمدی با شب یلدا به خانه همه ایرانی ها رفت پس از شما می خواهم در شب یلدا یاد زنده یاد مرتضی احمدی باشید.

افشین یداللهی تندیس طلا گرفت

در بخش ترانه سرای برگزیده به انتخاب کارشناسان و اهالی موسیقی تندیس طلایی به زنده یاد افشین یداللهی تعلق گرفت.

علیرضا افکاری و انتخابی برای ۲ آلبوم

در بخش بهترین آهنگساز موسیقی پاپ به انتخاب کارشناسان و اهالی موسیقی تندیس طلایی به علیرضا افکاری برای آلبوم های «سی سالگی» و «رویای بی تکرار» اهدا شد.

علیرضا افکاری بعد از دریافت تندیس خود عنوان کرد: می خواهم این تندیس طلایی را به دخترم نیکا تقدیم کنم که در آینده، موسیقی ایران به او افتخار خواهد کرد.

تندیس طلا برای «پالت»

در بخش بهترین آلبوم برگزیده موسیقی تلفیقی و تجربی به انتخاب کارشناسان آلبوم «تمام ناتمام» گروه پالت تندیس طلایی را دریافت کرد.

مردم «رگ خواب» را انتخاب کردند

در بخش انتخاب مردمی آلبوم تلفیقی و تجربی تندیس طلایی به آلبوم «رگ خواب» با هنرمندی سهراب پورناظری و همایون شجریان رسید.

سهراب پورناظری بعد از دریافت تندیس عنوان کرد: این بهترین سعادت است که مردم آثار ما را می شنوند.

اجرای چند قطعه موسیقایی به خوانندگی محمد اصفهانی بخش دیگر مراسم بود. پس از اجرای این بخش نوبت به اهدای جوایز بخش بهترین آلبوم موسیقی پاپ در حضور صدیق تعریف، منوچهر صهبایی، فردین خلعتبری، محمد علی شیرازی رسید.

«امیر بی گزند» تندیس طلا گرفت

تندیس طلایی بهترین آلبوم موسیقی پاپ به انتخاب کارشناسان به آلبوم «امیر بی گزند» با هنرمندی بهروز صفاریان و محسن چاوشی اهدا شد.

بهروز صفاریان بعد از دریافت تندیس اظهار کرد: من از این فرصت استفاده می کنم و از همه مردم و کارشناسان تشکر می کنم که این اثر را انتخاب کردند. البته این باعث خوشحالی است که کار گروهی در موسیقی ایران رفته رفته شکل جدی تری به خود گرفته و ما شاهد اتفاقات مثبتی در این زمینه هستیم.

وی ادامه داد: هنرمندان ما طی سال های گذشته کمتر به اتفاقات و حوادث واکنش نشان می دادند اما اتفاقاتی چون زلزله کرمانشاه نشان داد که این هنرمندان چقدر می توانند حضور موثری داشته باشند. البته امیدوارم این روند در جریان اتفاقات موسیقایی نیز خود را نشان دهد.

انتخاب مردم در بخش پاپ

در بخش آلبوم موسیقی پاپ به انتخاب مردم آلبوم «سی سالگی» به خوانندگی احسان خواجه امیری تندیس طلایی را دریافت کرد.

احسان خواجه امیری با قدردانی از عوامل اجرایی آلبوم گفت: برای من باعث افتخار است که برای سومین بار این جایزه را دریافت می کنم و از همه دست اندرکاران سایت موسیقی ما تشکر می کنم که چنین جمعی را برای اهالی موسیقی فراهم کردند. به هر حال اینجا استادانی هستند که واقعا برای ما ارزشمند هستند. من لازم است اینجا از بهترین استاد زندگی و رفیقم استاد افشین یداللهی نیز یادی کنم که واقعا جایش خالی است.

جایزه ای برای زنده یادان شهناز و کسایی

در بخش بهترین آلبوم موسیقی بی کلام موسیقی سنتی، اصیل و معاصر ایرانی، آلبوم «در سکوت باغ» به هنرمندی زنده یادان جلیل شهناز و حسن کسایی به عنوان اثر برگزیده بخش کارشناسی معرفی شدند.

در بخش بهترین آلبوم موسیقی فیلم تندیس طلایی بخش انتخاب کارشناسان به آلبوم «رگ خواب» به هنرمندی سهراب پورناظری و همایون شجریان تعلق گرفت.

سهراب پورناظری پس از دریافت این جایزه گفت: خیلی باعث دلگرمی است که این جنس موسیقی که ممکن است مورد پسند اهالی موسیقی نباشد این چنین مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته است.

انتخابی بین شاعران

در بخش شعر برگزیده موسیقی پاپ، راک و تلفیقی در شاخه کارشناسی، اثر «لالایی» سروده افشین مقدم تندیس طلایی را دریافت کرد.

افشین مقدم بعد از دریافت تندیس خود تصریح کرد: من نیت کرده بودم وقتی این جایزه را گرفتم آن را به دکتر افشین یداللهی تقدیم کنم و امشب خوشحالم که این اتفاق افتاد.

هومن نامداری بهترین تنظیم کننده موسیقی پاپ شد

تندیس طلایی بهترین تنظیم کننده موسیقی پاپ به انتخاب کارشناسان به هومن نامداری رسید.

از مقام لوریس چکناواریان تجلیل شد

نکوداشت لوریس چکناواریان بخش بعدی چهارمین جشن سالانه موسیقی ما بود. ابتدا کلیپی از مصاحبه با این هنرمند پیشکسوت موسیقی کشورمان پخش و پس از آن در حضور خسرو سینایی، سعید شریفیان، شاهین فرهت و حمیدرضا نوربخش تندیس طلایی جشن به چکناوریان اهدا شد.

خسرو سینایی در قدردانی از مقام هنری چکناواریان گفت: این صحنه بیش از ۵۰ سال شاهد اجرای آثار ارزشمندی از لوریس چکناواریان بوده و او در این صحنه ایستاده و به ما گفته است موسیقی از چه ارزش بالایی برخوردار است. امیدوارم با انرژی بی نهایتی که از لوریس سراغ دارم هر روز بسازد و بسازد و بسازد.

فرهت نیز تاکید کرد: لوریس یک شخصیت بزرگ بین المللی و آهنگساز و رهبر ارکستری است که خیلی کم از او استفاده کردیم. ما باید از وجود هنرمند او در ارکسترها و تدریس استفاده کنیم. من برای او طول عمر آرزو دارم.

این واژه اقلیت مذهبی را استفاده نکنید

چکناواریان پس از دریافت تندیس خود گفت: من خیلی تشکر می کنم و نمی دانم چه بگویم. موسیقی زبان خداست و من از شما موسیقی را یاد گرفتم و موسیقی را هم به شما پس می دهم. فقط از شما خواهش می کنم موسیقی را به فرهنگ و هنر اضافه کنید چرا که موسیقی علمی است که زبان خداست. همچنین از شما خواهش می کنم که به نمایندگان مجلس نامه بنویسید که این کلمه اقلیت را دیگر استفاده نکنند. من متولد بروجردم و یک ایرانی ام پس اقلیت هم نیستم.

نکوداشت درگذشتگان موسیقی ایرانی طی ۲ سال اخیر بخش دیگر جشن سالانه موسیقی ما بود که با پخش کلیپی از هنرمندان فقید موسیقی با صدای مرحوم ابراهیم شریف زاد همراه بود.

در بخش جایزه ویژه صدابرداری نیز ستاد برگزاری جشن سالانه موسیقی با یادی از زنده یاد ناصر فرهودی تندیس طلایی خود را در حضور مجید انتظامی، سعید فرج پوری، داود آزاد، محمد اصفهانی، حسام الدین سراج به قاسم عابدین صدابردار پیشکسوت موسیقی ایران اهدا کرد.

«ابر می بارد» به تنهایی نیز برگزیده شد

در بخش بهترین قطعه موسیقی سنتی و معاصر ایرانی شاخه مردمی، تندیس طلایی به قطعه «ابر می بارد» به آهنگسازی سهراب پورناظری، تنطیم بردیا کیارس و خوانندگی همایون شجریان اهدا شد.

چند انتخاب در حوزه پاپ و راک

در بخش بهترین قطعه موسیقی پاپ شاخه مردمی قطعه «عاشقانه» به خوانندگی فرزاد فرزین تندیس طلایی را دریافت کرد. فرزاد فرزین بعد از دریافت تندیس گفت: بسیار خوشحالم که مردم این قطعه را برای تندیس طلایی انتخاب کردند.

روزبه بمانی ترانه سرای این اثر نیز جایزه این بخش را به زنده یاد افشین یداللهی تقدیم کرد و گفت: افشین یداللهی یکی از تاثیرگذارترین ترانه سرایان عصر و نسل ما بود.

در بخش بهترین قطعه موسیقی پاپ (داخل آلبوم) قطعه «عشقم این روزا» به خوانندگی محمد علیزاده تندیس طلایی را دریافت کرد.

محمد علیزاده بعد از دریافت تندیس اظهار کرد: به لطف و عنایت خداوند سال هاست که از مردم جایزه می گیرم اما خوشحالم که این هدیه را در جمع فرهیختگان موسیقی دریافت کردم.

در بخش بهترین آلبوم برگزیده پاپ – راک به انتخاب کارشناسان، آلبوم «منشور» به خوانندگی کاوه یغمایی اثر برگزیده این بخش شناخته شد.

در بخش انتخاب مردمی بهترین آلبوم پاپ – راک نیز تندیس برگزیده این بخش به آلبوم «دوئل در آینه » به خوانندگی رضا یزدانی اهدا شد.

رضا یزدانی بعد از دریافت تندیس بیان کرد: امیدوارم بتوانم این جایزه را سال دیگر هم دریافت کنم که مانند جایزه جشن حافظ به نوعی هت تریک باشد. از مردم عزیز هم بسیار تشکر می کنم که برای دومین بار من را به عنوان برگزیده انتخاب کردند.

در بخش بهترین کنسرت گذار نیز تندیس طلایی به انتخاب تهیه کنندگان و ناشران به موسسه «هرمس» به مدیریت رامین صدیقی اهدا شد.

در بخش بهترین آهنگساز موسیقی سنتی و معاصر ایرانی به انتخاب کارشناسان، تندیس طلایی به سهراب پورناظری آهنگساز آلبوم «رگ خواب» تعلق گرفت.

اجرای گروه موسیقی «داماهی» نیز پایان بخش چهارمین جشن سالانه موسیقی ما بود.

صدیق تعریف، منوچهر صهبایی، فریدون خشنود، بیژن بیژنی، هوشنگ جاوید، محمد علی شیرازی، هنگامه اخوان، پیمان سلطانی، پری ملکی، علی جعفری پویان، خسرو سینایی، رضا مهدوی، علیرضا میرآقا، محمدعلی بهمنی، لوریس چکناواریان، هوشنگ کامکار، داود آزاد، علیرضا قربانی، محمد جلیل عندلیبی، محمد علیزاده، صدرالدین حسین خانی، حمیدرضا نوربخش، زکریا یوسفی، بردیا کیارس، محمدسعید شریفیان، حسام الدین سراج، پیام رونق، پدرام کشتکار، پروین بهمنی، دامون شش بلوکی، رضا تاجبخش، بامداد بیات، وحید تاج، محمد سریر، علیرضا شفقی نژاد، میثم یوسفی، نادر مشایخی، درشن انند، آرش گوران، فرزاد حسنی، علی مغازه ای، مزدا انصاری، محمدرضا چراغعلی، رامین صدیقی، سینا جهان آبادی، عبدالجبار کاکایی، بهروز صفاریان، فرزاد فرزین، رضا خرم، سامان احتشامی، مریم حیدرزاده، حسین بهروزی نیا، افشین معصومی، علیرضا ارجینی، شاهین فرهت، میلاد کیایی، ابوالفضل صادقی نژاد، کیخسرو پورناظری، قاسم عابدین، کاوه عابدین، آذرخش فراهانی، امید حجت، بابک چمن آرا، مانی مزکی، مجید انتظامی، رضا یزدانی، رستاک حلاج، پیروز ارجمند، حمید غلامعلی، روزبه نعمت اللهی، مهیار علیزاده، ایین مشکاتیان، کیهان کلهر، مهدی یغمایی، احمد پژمان، نگار خارکن، پویا نیکپور، عباس سجادی، بابک زرین، پیمان خازنی، مسعود جاهد، تورج شعبان خانی، سالار عقیلی و ... از جمله مهمانان مراسم بودند.