به گزارش خبرنگار مهر، بعد از حضور حمیدرضا گرشاسبی سرپرست باشگاه پرسپولیس در ترکیه و جلسه چند روزه با مدیران باشگاه ریزه اسپور، مقرر شد این باشگاه از شکایت خود از پرسپولیس صرفنظر کند.

از همین رو قرار است نامه رضایت باشگاه ریزه اسپور فردا دوشنبه به دست مسئولان پرسپولیس برسد و این باشگاه ایرانی هم نامه نهایی را به فدراسیون جهانی فوتبال برای رفع محرومیت از نقل و انتقالات بفرستد.

همچنین مقرر شده است مدیران ریزه اسپور ترکیه روز سه شنبه این هفته به تهران بیایند تا تفاهمنامه همکاری را با باشگاه پرسپولیس امضا و از امکانات این باشگاه بازدید کنند.

گرشاسبی با تایید این موضوع، گفت: موضوع محرومیت طارمی و باشگاه پرسپولیس باعث شد تا روابطمان با ریزه اسپور به سمت همکاری و امضای تفاهمنامه برود. بر این اساس، مسئولان ریزه اسپور سه شنبه به تهران می آیند. ما هم در آینده سفری به ترکیه خواهیم داشت و از این باشگاه بازدید می کنیم.