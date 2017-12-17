به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن قلم ایران در متن فراخوان جشنواره ادبی چهل چراغ بیان داشته است: تأمل و تحقیق در حوزه ادبیات انقلاب و تبیین و تحلیل ابعاد گوناگون انقلاب شکوهمند اسلامی ایران با بهره‌گیری از زبان گویای ادبیات(شعر و داستان) یکی از ضرورت‌های انکارناپذیری است که متأسفانه تا به امروز آن‌گونه که درخور این رُخداد عظیم تاریخی است، مورد توجه جدّی‌ِ هنرمندان و اصحاب قلم قرار نگرفته است.

در آستانه چهل سالگی انقلاب و در راستای پاسخگویی به این ضرورت، انجمن قلم ایران به منظور بازآفرینی هنرمندانه فراز و نشیب‌های انقلاب اسلامی، و صیانت و پاسداری از این میراث گرانسنگ فرهنگی، جشنواره ادبی «چهل چراغ» را در دو بخش داستان کوتاه و شعر و در دو مقطع سنی «بزرگسال» و «کودک و نوجوان» برگزار می‌کند.

بر اساس این فراخوان نویسندگان و شعرای کشور می توانند آثار ادبی خود را حول محورهای زیر به این جشنواره ارسال نمایند:

۱ – نقش رهبری حضرت امام خمینی(ره) در پیروزی انقلاب

۲ – تاثیر انقلاب اسلامی در تحول انفسی و اعتقادی افراد

۳ – بررسی کارنامه خیانت ها و جنایت های پهلوی

۴ – دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی

۵ – نقش بسیج و سپاه پاسداران در صیانت و پاسداری از دستاوردهای انقلاب

۶ – نقش اقلیت های مذهبی در شکل گیری انقلاب اسلامی

۷ – توطئه های شیطان بزرگ آمریکا پیش و پس از انقلاب

۸ – نقش روحانیت در رهبری و هدایت انقلاب اسلامی

۹ – نقش روشنفکران دینی و خواص

۱۰ – نقش نهضت حسینی و هیئات مذهبی در پیروزی انقلاب

۱۱ – سنگ اندازی ها و توطئه های منافقین و گروهک های معاند(سلطنت طلب ها، حزب توده، چریک های فدایی، فرقان، جنبش مسلمانان مبارز، و...)

۱۲ – رویش ها و ریزش های انقلاب

۱۳ – نقش جنبش دانشجویی و جامعه دانش آموزی در پیروزی انقلاب

۱۴ - قیام تاریخی ۱۵ خرداد ۴۲ و ماجرای تبعید امام

۱۵ – خیزش مردمی ۱۷ شهریور و تاثیر آن در سرعت بخشیدن به پیروزی انقلاب

۱۶ – نقش هنرمندان و اصحاب قلم در همراهی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی

۱۷ – نقش بانوان در پیروزی انقلاب

۱۸ – امدادهای غیبی در انقلاب

۱۹ – نهادهای برآمده از متن و بطن انقلاب(کمیته انقلاب اسلامی، جهاد سازندگی، کمیته امداد؛ بنیاد شهید، و...)

۲۰ – بررسی تاثیرات جهانی انقلاب اسلامی

۲۲ – توطئه های نظامی آمریکا(کودتای نوژه، حادثه طبس، و...)

۲۳ – دوران دفاع مقدس

۲۴ – روایت های هنرمندانه و خلاقانه مُلهم از حوادث انقلاب در طول چهل سال گذشته

علاقه مندان به شرکت در این جشنواره تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۷ فرصت دارند که آثارشان را در قالب فایل DOX یا DOCX به نشانی anjomanghalam۱۳۹۳@gmail.com یا نشانی تهران، خیابان سیدجمال‌الدین اسدآبادی، بالاتر از میدان سیدجمال‌الدین اسدآبادی، بعد از کوچه ۴۴، شماره ۳۶۰، انجمن قلم ایران ارسال کنند.

دبیرخانه جشنواره ادبی «چهل چراغ» از هر شرکت‌کننده در بخش‌های دوگانه شعر و داستان حداکثر ۳ اثر می‌پذیرد. این مسابقه در هر بخش ۴۰ برگزیده خواهد داشت. در مراسم اختتامیه جشنواره، به برگزیدگان علاوه بر جوایز نقدی، لوح تقدیر و تندیس جشنواره اهدا خواهد شد.

به مناسبت چهل سالگی انقلاب، چهل اثر برگزیده در هر بخش(شعر و داستان) به همراه سایر آثار ارزشمند رسیده، در قالب یک کتاب منتشر خواهد شد.