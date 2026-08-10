به گزارش خبرنگار مهر، علی نجفی ظهر دوشنبه در مراسم آغاز عملیات گسترده پاکسازی مبادی ورودی مشهد اظهار کرد: خدمت به زائران و بارگاه مطهر حضرت علیبنموسیالرضا(ع) توفیق بزرگی است و نیروهای پاکبان حاضر در این طرح با نیت خالص و روحیه خدمتگزاری در این مسیر فعالیت میکنند. خادمان بارگاه امام رضا(ع) پس از طی مراحل مختلف موفق به پوشیدن لباس خادمی میشوند، اما امروز به لطف خدا و با نیت پاک نیروهای حاضر، این افتخار بهصورت غیررسمی نصیب پاکبانانی شده است که برای خدمت به زائران در مسیرهای منتهی به مشهد مقدس حضور یافتهاند.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت همدلی میان دستگاههای اجرایی ادامه داد: از سال گذشته و با همراهی شهرداری مشهد و تمامی شهرداریهای استان، اقدامات گستردهای برای پاکسازی و آمادهسازی مسیرهای منتهی به مشهد انجام شده و نتایج مطلوبی نیز به همراه داشته است. در اجرای این طرح، نگاه دستگاهی وجود نداشته و هیچ مجموعهای وظیفه خدمترسانی را تنها بر عهده یک دستگاه مانند شهرداری یا راهداری ندانسته است، بلکه مجموعههای مختلف با نیت خدمت به زائران امام رضا(ع) در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند.
وی با اشاره به تجربه خدمترسانی در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید افزود: در آن مراسم نیز ۲۳۶ دستگاه انواع ماشینآلات و ۵۱۴ پاکبان از مجموعه شهرداریهای استان برای خدمترسانی به مردم و تشییعکنندگان به میدان آمدند که نمونهای از همدلی و مشارکت بین دستگاهی بود.
نجفی خاطرنشان کرد: در نخستین روز آغاز رسمی خدمترسانی به زائران امام علیبنموسیالرضا(ع)، ۵۰۰ پاکبان از شهرداریهای خراسان رضوی به همراه ۱۴۴ دستگاه انواع ماشینآلات در مسیرهای منتهی به مشهد مستقر شدهاند.
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