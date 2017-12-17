به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی رایتل، توافق رایتل و شرکت پست، گذرنامه به همراه رایکارت برای دریافت سیم کارت رایتل به متقاضی دریافت گذرنامه اهدا می‌شود.

لازم به ذکر است رایکارت نوعی کارت با قابلیت خراشیدن قسمتی تحت عنوان شناسه هدیه است که حاوی یک شناسه ۱۶ رقمی است. افراد می‌توانند با استفاده از این کارت و پس از خراشیدن پوشش شناسه هدیه، با مراجعه به سایت رایتل، بخش ثبت نام و خرید و انتخاب گزینه ثبت نام با رایکارت نسبت به تکمیل اینترنتی مراحل خرید خود اقدام کنند.

گفتنی است انواع سیم‌کارت‌های اعتباری و یا دیتا با تخفیف ۱۰۰ درصد قابل خرید و فعال‌سازیبه وسیله این رایکارت‌ها است.

در طرح حاضر متقاضی دریافت گذرنامه می‌تواند از رایکارتی که در اختیار دارد برای ثبت نام رایگان سیم‌کارت اعتباری و دیتا استفاده کرده و پس از طی کردن مراحل مذکور سیم‌کارت خود را از طریق پست دریافت کند.

شایان ذکر است این سرویس برای آشنایی هر چه بیشتر هموطنان با خدمات و سرویس‌های رایتل ارایه می‌شود و در این ارسال رایکارت رایتل به همراه بروشور حاوی اطلاعات سرویس رومینگ بین الملل رایتل به همراه مرسوله‌های پستی حاوی گذرنامه در سراسر کشور توزیع می‌شود.