به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا خباز صبح یکشنبه در آئین افتتاحیه پانزدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب به میزبانی سالن جهاد کشاورزی استان سمنان ضمن بیان اینکه متاسفانه سرانه مطالعه در کشور نه تنها قابل دفاع نیست، بلکه موجب خجالت است، ابراز داشت: پایین بودن سرانه مطالعه در کشورهای مسلمان درد بزرگی برای جامعه اسلامی محسوب می شود لذا نباید اجازه دهیم تا فاصله سرانه مطالعه ما با دنیا فاصله زیادی داشته باشد.

وی با بیان اینکه سرانه مطالعه در سمنان مطلوب اما ناکافی است، افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند سرمایه گذاری در بخش کتاب هستیم که برپایی نمایشگاه های کتاب علاوه بر گسترش فرهنگ مطالعه به کاهش آسیب های اجتماعی نیز کمک می کند.

استاندار سمنان با بیان اینکه برپایی نمایشگاه کتاب ما را با تازه های نشر آشنا می کند، ابراز داشت: توجه به کتاب می تواند آینده بهتری را برای فرزندان و نسل جدید بسازد لذا باید با بهره گیری از این فرصت ترویج فرهنگ کتابخوانی و مطالعه از خودمان شروع کنیم.

خباز با تاکید بر اینکه باید خودمان مسیر فلاح و رستگاری را رقم بزنیم، تصریح کرد: بزرگان علم و دین با استفاده از برکت کتابخانه و لابراتوار توانستند مدارج عالی را طی کنند و اکنون خدمتگذاران جامعه باشند لذا این مهم می طلبد تا دستگاه های فرهنگی در مقوله کتاب و مطالعه برنامه ریزی بهتری داشته باشند.

وی با بیان اینکه آئین اسلام با خواندن و قلم شروع می شود، افزود: کتاب به عنوان معجزه پیامبر شناخته شده و اوج ارزش فعالیت های فرهنگی، توجه به مطالعه است لذا ایجاد نمایشگاه های کتاب فرصتی برای ورود کتاب در زندگی و مانوس شدن افراد یک جامعه با آن را فراهم می کند.

نمایشگاه کتاب از بیست و ششم آذرماه تا یکم دیماه۹۶ در سمنان دایر است و ۲۵۳ ناشر در این نمایشگاه ۴۰هزار عنوان کتاب را ارائه می کنند.