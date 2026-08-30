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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۵:۳۶

رامیانی‌ها در میدان ماندند؛ تداوم حضور شبانه مردم

رامیانی‌ها در میدان ماندند؛ تداوم حضور شبانه مردم

رامیان-مردم رامیان بار دیگر با حضور در تجمع شبانه، بر تداوم حضور و همبستگی خود تأکید کردند.

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کد مطلب 6931829

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