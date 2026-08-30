https://mehrnews.com/x3cW4V ۸ شهریور ۱۴۰۵، ۵:۳۶ کد مطلب 6931829 استانها گلستان استانها گلستان ۸ شهریور ۱۴۰۵، ۵:۳۶ رامیانیها در میدان ماندند؛ تداوم حضور شبانه مردم رامیان-مردم رامیان بار دیگر با حضور در تجمع شبانه، بر تداوم حضور و همبستگی خود تأکید کردند. دریافت 23 MB کد مطلب 6931829 کپی شد مطالب مرتبط حماسه حضور مردم زاهدان در شب ۱۸۱ اجتماع ساحل نشینان چابهاری در شب ۱۸۱ صد و هشتاد و دومین شب تجمعات زنجانیها در دفاع از وطن اجتماع مردمی قوچان در شب میلاد پیامبر اکرم(ص) اجتماعات مردم آبپخش در گذرگاه مقاومت به ۱۸۲ شب رسید ۱۸۲ شب ایستادگی و انسجام در ضیاءآباد برچسبها گلستان رامیان تجمع مردمی
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