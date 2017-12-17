  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۱۷

انجمن صنفی کارگری داستان‌نویسان تهران ثبت قانونی شد

انجمن صنفی کارگری داستان‌نویسان تهران ثبت قانونی شد

انجمن صنفی کارگری داستان‌نویسان تهران در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران ثبت قانونی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام هیئت مدیره و دبیر این انجمن، پس از پیگیری هیئت مدیره و شکیبایی و حمایت اعضا، ثبت انجمن صنفی داستان‌نویسان استان تهران مراحل قانونی خود را طی کرد و مجوز ثبت با شماره ۷-۳/۲-۷۸۲  در تاریخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۶ در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران صادر شد.

بر این اساس هیئت مدیره در جلسه مورخ ۲۵ آذر ۱۳۹۶ ضمن بررسی امور اجرایی فعالیت‌های آتی انجمن مقرر کرد در اسرع وقت جلسه‌ای با حضور اعضا برای ارائه گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره و بهره‌مندی از نظرات اعضا برگزار شود.  

همچنین عضوگیری انجمن و فعالیت کمیته‌های پیش‌بینی شده، به زودی آغاز می‌شود.  

یادآوری می‌شود انجمن صنفی کارگری داستان‌نویسان تهران از اسفند ماه گذشته تاسیس و در حال طی کردن مراحل قانونی برای ثبت خود بوده است.

کد مطلب 4174479
حمید نورشمسی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها