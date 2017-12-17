به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام هیئت مدیره و دبیر این انجمن، پس از پیگیری هیئت مدیره و شکیبایی و حمایت اعضا، ثبت انجمن صنفی داستان‌نویسان استان تهران مراحل قانونی خود را طی کرد و مجوز ثبت با شماره ۷-۳/۲-۷۸۲ در تاریخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۶ در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران صادر شد.

بر این اساس هیئت مدیره در جلسه مورخ ۲۵ آذر ۱۳۹۶ ضمن بررسی امور اجرایی فعالیت‌های آتی انجمن مقرر کرد در اسرع وقت جلسه‌ای با حضور اعضا برای ارائه گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره و بهره‌مندی از نظرات اعضا برگزار شود.

همچنین عضوگیری انجمن و فعالیت کمیته‌های پیش‌بینی شده، به زودی آغاز می‌شود.

یادآوری می‌شود انجمن صنفی کارگری داستان‌نویسان تهران از اسفند ماه گذشته تاسیس و در حال طی کردن مراحل قانونی برای ثبت خود بوده است.