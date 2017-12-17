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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۵:۴۹

رئیس سازمان فضایی ایران:

برنامه ۱۰ ساله فضا در شورای عالی فضایی تصویب می شود

برنامه ۱۰ ساله فضا در شورای عالی فضایی تصویب می شود

رئیس سازمان فضایی ایران از تدوین برنامه ۱۰ ساله حوزه فضایی کشور و تصویب آن در شورای عالی فضایی جهت پیشگیری از موازی کاری در این حوزه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی براری معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس جدید سازمان فضایی ایران در نخستین جلسه شورای مدیران این سازمان گفت: ایجاد بستر مناسب برای توسعه فعالیتهای بخش خصوصی در حوزه فضایی و توسعه و گسترش اقتصاد فضایی از اولویتهای سازمان فضایی خواهد بود.

وی با تاکید بر ظرفیت بالای علمی کشور در بخش فضایی در دانشگاهها و مراکز علمی افزود: باید از ظرفیت علمی بخش دانشگاهی در توسعه حوزه فضایی کشور استفاده مناسب انجام شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات حضور موثر در حوزه بین المللی را یکی دیگر از اهداف سازمان فضایی ایران در دوران جدید دانست.

رئیس سازمان فضایی ایران گفت: اطلاعات و دیتاهای تولید شده در سازمان فضایی ایران، باید در خدمت توسعه شاخص های اقتصادی کشور از جمله کشاورزی باشد و بستری فراهم شود تا این اطلاعات در اختیار بخش خصوصی جهت تولید ثروت قرار گیرد.

براری تدوین برنامه ۱۰ ساله حوزه فضایی کشور و تصویب آن در شورای عالی فضایی جهت پیشگیری از موازی کاری در این حوزه را از دیگر اولویتها و برنامه‌های خود عنوان کرد.

کد مطلب 4174811

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